Роженицу с 60-процентным поражением легких спасли карагандинские врачи

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Из Перинатального центра №1 Карагандинской областной клинической больницы сегодня выписали 36-летнюю Ирину Миронову, которая, будучи беременной, в тяжёлой форме перенесла COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Женщина рассказала, что очень боялась за себя и малыша, но благодаря профессионализму врачей всё обошлось, и долгожданный сын родился здоровым.

Беременность Ирины Мироновой протекала без осложнений. Женщина проходила все плановые скрининги и регулярно наблюдалась у гинеколога. Приблизительную дату родов врачи ей ставили на начало августа. Однако на 37-й неделе женщина почувствовала недомогание. Сделав ПЦР-тест, она узнала, что заразилась коронавирусом.

«Сначала была паника. Меня охватил страх, я боялась за себя и ребёнка. Меня госпитализировали в обычный инфекционный госпиталь, но, так как появились осложнения, перевели в Перинатальный центр. Было тяжело дышать, мучила одышка, поднималась несколько раз температура. И врачи решили сделать кесарево сечение. Малыш родился здоровым, все показатели у нас в норме. Я благодарна медикам», – рассказала женщина.

Супруг Ирины Александр Халепов всё это время сильно переживал за жену и ребёнка.

«Нашему старшему сыну уже 14 лет. Этот ребёнок для нас долгожданный. Я постоянно был на связи с супругой. И могу сказать, что врачи и медперсонал Перинатального центра были очень внимательны к ней. Я хочу сказать большое спасибо медикам за их нелёгкий труд», – поблагодарил медперсонал Александр Халепов.

Счастливые родители назвали сына Дмитрием.

Заведующий акушерско-гинекологической службой областной клинической больницы Андрей Буйненко рассказал, что ковидный роддом при Перинатальном центре у них открылся 7 июля из-за роста заболеваемости среди беременных женщин. При расчётной мощности 50 человек в настоящее время в ковидном роддоме находятся 65 пациенток.

«Сегодня для нас радостное событие. Мы выписываем маму и малыша здоровыми. У пациентки было 60% поражения лёгочных тканей. Наблюдалась нарастающая дыхательная недостаточность, она находилась в реанимации. В связи с этим нам пришлось её родоразрешить раньше времени, но при этом ребёнок не пострадал. Особенность заболевания коронавирусом беременных в том, что страдает диафрагмальное дыхание. И само по себе родоразрешение улучшает состояние пациентки во время комплексного лечения», – отметил Андрей Буйненко.

Ковидный роддом принимает пациенток с 22 недель и более. В реанимации на сегодняшний день находятся пять женщин.

«Всех новорождённых детей мы проверяем на КВИ дважды. В прошлом месяце был случай рождения малыша, у которого болезнь протекала бессимптомно. Мы понаблюдали за ним 10 дней и выписали. Детей с мамами не разлучаем. Согласно рекомендациям ВОЗ и национальному протоколу, пребывание с мамой и грудное вскармливание для новорождённого перевешивает риск заболеть коронавирусом. Но у нас есть пациентки, которые попросили забрать детей, опасаясь их заразить. Таких случаев единицы», – говорит Андрей Буйненко.