Роженицу из отдалённого села доставили в городскую больницу карагандинские спасатели

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Из-за снежных заносов жители отдаленных сел Карагандинской области вынуждены ждать помощи спасателей. Сотрудники ДЧС на вездеходах доставили беременную женщину из отдаленного села в городской роддом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К спасателям обратились с просьбой о помощи в доставке роженицы с зимовки Сабырбай Жидебайского сельского округа Актогайского района. Женщину необходимо было доставить в районную больницу.

Сотрудники ДЧС Карагандинской области вместе с фельдшером скорой помощи выехали на место. Дорога к зимовке была заметена снегом. Снега на проезжей части намело выше колен. Но спасатели на вездеходе «Трэкол» благополучно добрались до зимовки, расстояние до которой составляло 110 км. Беременная женщина была доставлена в больницу вовремя и теперь готовится к предстоящим родам.

Анологичный случай произошел на прошлой неделе. 17 января в связи со сложными погодными условиями и из-за большого количества снега на дорогах, карета скорой помощи не смогла добраться до села Жана Узен Бухар-Жырауского района, к роженице. Сельчане на собственных автомобилях также не смогли отвезти роженицу навстречу врачам из-за снежных заносов. На вызов выехала дежурная бригада спасательного подразделения на вездеходе «Трекол». С кареты скорой помощи спасатели взяли врачей и поехали до адреса роженицы. После осмотра врачей женщину доставили до машины скорой помощи.