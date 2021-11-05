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Роженицу и ребенка спасли врачи в роддоме Атырау

5 Ноября 2021 22:14
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Роженицу и ребенка спасли врачи в роддоме Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау врачи городского родильного дома спасли роженицу и малыша. Женщине была сделана тройная операция, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, 4 ноября в приемный покой городского родильного дома поступила женщина на 39 неделе беременности с жалобами на острые боли в животе. Пациентка оперативно была переведена в операционный отдел на кесарево сечение.

«Был извлечен доношенный плод весом 4 кг. Во время операции врачи выявили у роженицы гангренозный аппендицит, который был удален хирургами. Также у пациентки было замечено ущемление пупочной грыжи, которая также была прооперирована», - рассказала директор родильного дома Атырау Гульзейнеп Дюсупова.

По словам медиков, после трех операций мама и малыш чувствуют себя хорошо. Ребёнок находится на грудном вскармливании.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Регионы   #Общество   #Врачи  
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Автор:

Виктор Сутягин

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