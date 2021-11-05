Роженицу и ребенка спасли врачи в роддоме Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау врачи городского родильного дома спасли роженицу и малыша. Женщине была сделана тройная операция, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, 4 ноября в приемный покой городского родильного дома поступила женщина на 39 неделе беременности с жалобами на острые боли в животе. Пациентка оперативно была переведена в операционный отдел на кесарево сечение.
«Был извлечен доношенный плод весом 4 кг. Во время операции врачи выявили у роженицы гангренозный аппендицит, который был удален хирургами. Также у пациентки было замечено ущемление пупочной грыжи, которая также была прооперирована», - рассказала директор родильного дома Атырау Гульзейнеп Дюсупова.
По словам медиков, после трех операций мама и малыш чувствуют себя хорошо. Ребёнок находится на грудном вскармливании.
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