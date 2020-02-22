Роженицу доставили в больницу в сопровождении снегоочистительной техники в ВКО

ЖАРМИНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане беременную женщину доставили в больницу в сопровождении снегоочистительной техники, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на отдел по ЧС Жарминского района.

Как рассказали в ОЧС, накануне днем поступило сообщение о том, что беременную женщину из села Жайма необходимо срочно доставить в Шарскую больницу, которая находится в 30 км от населенного пункта. В тот момент в связи с непогодой автотрасса Омск - Майкапчагай была закрыта.

«Для обеспечения проезда скорой помощи по данному адресу выехала оперативная автомашина УАЗ с руководством ОЧС Жарминского района. После выехала снегоочистительная техника. В 23 часов 40 минут был обеспечен проезд скорой помощи в село Суыкбулак в сторону села Жайма. Забрав беременную женщину, снегоочистительная техника сопроводила неотложку в Шарскую городскую больницу»,- пояснили в отделе по ЧС.

Женщина была благополучна доставлена в больницу в 3 часа утра 22 февраля. Состояние роженицы стабильное, уточнили в ведомстве.

Отметим, что 23 февраля в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (преимущественно снег). Местами метель, на дорогах гололедица. Ветер восточный с переходом на юго-западный местами 15-20 м/с.