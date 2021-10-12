Роженица и ее младенец умерли в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В районной больнице Алматинской области скончались мать и ребенок , передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении здравоохранения Алматинской области, женщина поступила в родильное отделение 1 октября.

«У роженицы был диагноз «Беременность 41 неделя 1 день. Интергенетический интервал 10 лет». В стационаре она находилась под строгим наблюдением. 7 октября начались регулярные схватки. Появились жалобы на боли, головокружение, слабость, в связи, с чем роженицу экстренно прооперировали. Во время операции трижды фиксировали остановку сердечной деятельности. Реанимационные мероприятия при третьей остановке оказались без эффекта, и в итоге была констатирована смерть пациентки», - рассказали в управлении.

Сейчас проводится проверка в центральной районной больнице Кербулакского района.