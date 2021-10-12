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    12:20, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Роженица и ее младенец умерли в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В районной больнице Алматинской области скончались мать и ребенок , передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в управлении здравоохранения Алматинской области, женщина поступила в родильное отделение 1 октября.

    «У роженицы был диагноз «Беременность 41 неделя 1 день. Интергенетический интервал 10 лет». В стационаре она находилась под строгим наблюдением. 7 октября начались регулярные схватки. Появились жалобы на боли, головокружение, слабость, в связи, с чем роженицу экстренно прооперировали. Во время операции трижды фиксировали остановку сердечной деятельности. Реанимационные мероприятия при третьей остановке оказались без эффекта, и в итоге была констатирована смерть пациентки», - рассказали в управлении.

    Сейчас проводится проверка в центральной районной больнице Кербулакского района.


    Теги:
    Здравоохранение Происшествия, ЧС Главная Алматинская область Происшествия
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