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Рождественское световое шоу проходит в Брюсселе

24 Декабря 2018 03:33 29
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Рождественское световое шоу проходит в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Каждый год на протяжении декабря на центральной площади бельгийской столицы «Гран-Пляс» проходит световое шоу «Зимние чудеса», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Фасады зданий, окружающих площадь, расцвечиваются всеми цветами радуги под музыку. Ежегодно посмотреть на сказочное представление в Брюсселе приезжают около 2,5 млн. туристов.

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Ключевые слова: Видео, Бельгия,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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