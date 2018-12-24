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Рождественское световое шоу проходит в Брюсселе
24 Декабря 2018 03:33 29
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БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Каждый год на протяжении декабря на центральной площади бельгийской столицы «Гран-Пляс» проходит световое шоу «Зимние чудеса», передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Фасады зданий, окружающих площадь, расцвечиваются всеми цветами радуги под музыку. Ежегодно посмотреть на сказочное представление в Брюсселе приезжают около 2,5 млн. туристов.
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