Рождественское световое шоу проходит в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Каждый год на протяжении декабря на центральной площади бельгийской столицы «Гран-Пляс» проходит световое шоу «Зимние чудеса», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фасады зданий, окружающих площадь, расцвечиваются всеми цветами радуги под музыку. Ежегодно посмотреть на сказочное представление в Брюсселе приезжают около 2,5 млн. туристов.