«Рождественские звезды-2020» в Москве: атырауские школьники в числе победителей

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На прошедшем в Москве международном фестивале «Рождественские звезды-2020» атырауские школьники поднялись на пьедестал почета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На конкурсе, где ежегодно состязаются свыше трех тысяч юных артистов, честь Казахстана в этом году защищали воспитанники Малой академии искусств имени Нургисы Тлендиева из Атырау. В конкурсе они состязались в трех номинациях. Зере Саясат, обучающаяся по специальности «Живопись и масляная краска», завоевала Гран-при, а Курманбай Инкар вручен диплом I степени. Также в своей номинации первое место занял танцевальный ансамбль академии «Қазына».

«Международный фестиваль «Рождественские звезды» в этом году был организован в двадцатый раз. В нем приняли участие артисты из восьми стран мира и шести республик Российской Федерации. Для учеников очень важен успех на таких соревнованиях», -отметила директор академии Долорес Таскарина.

Напомним, что недавно ученики Малой академии искусств, обучающиеся по специальности «Актерское мастерство», вернулись с международных состязаний, прошедших в столице Чехии Праге, завоевав Гран-при. Они поставили пьесу Шекспира «Ромео и Джульетта».



