«Рождественская комета» приближается к Земле

7 Января 2023, 01:39

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Впервые за 50 тысяч лет к нашей планете приблизится «рождественская комета» под знаковым номером C/2022 E3 (ZTF), передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Gismeteo.

Комета находится в созвездии Северной Короны. Небесное тело максимально приблизится к Солнцу 12 января и будет хорошо заметно до 1 февраля. Невооруженным глазом его удастся увидеть к концу января. 26 января появится возможность наблюдать комету целую ночь, а с 1 по 2 февраля небесное тело будет особенно ярким.

У кометы желтый хвост, а ее основная часть окружена сине-зеленым ореолом. В ее состав входят горные породы, пыль, а также замерзшие газы. Необычное зрелище в небе будет похоже на серую полосу.

Ученые впервые заметили это небесное тело в марте 2022 года. И «рождественской» комету называли ввиду ее сходства с Вифлеемской звездой.

По мнению специалистов, комета будет становиться ярче по мере приближения к перигею – ближайшей к Солнцу точке, которой она достигнет 12 января. Максимальная же яркость, как ожидается, будет заметна 1 февраля 2023 года, когда она подлетит на минимальное расстояние к Земле. После этого комета продолжит свое движение и выйдет за пределы Солнечной системы.

Фото из открытых источников