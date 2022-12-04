Рождественская благотворительная ярмарка проходит в Астане

4 Декабря 2022, 14:15

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане в отеле Radisson проходит XIII рождественская благотворительная ярмарка, организованная Ассоциацией супруг дипломатов. В этом году принимают участие представители 41 страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Медиа-председатель рождественской благотворительной ярмарки Ассоциации супруг дипломатов Мерал Тосун Сесса отметила, что в работе ярмарки принимают участие также благотворительные организации, и это большая честь для Ассоциации.

«Сегодня присутствуют добровольцы, мы работаем здесь и разделяем честь дипломатического сообщества. Спасибо за то, что оказываете поддержку в Казахстане: работаете вместе, налаживаете сотрудничество и демонстрируете культурное разнообразие», - сказала Мерал Тосун Сесса.

Привлечены 90 волонтеров из Назарбаев университета и университета КазГЮУ, участвуют 22 школы и казахстанские некоммерческие организации на этой ярмарке. Ассоциация супруг дипломатов также взаимодействует с 25 казахстанскими благотворительными организациями. Представители 41 страны представили на ярмарке национальные угощения, ювелирные изделия, картины, сувениры, подарки. Каждый стенд демонстрирует культурное разнообразие той или иной страны.

«Все вырученные средства пойдут на благотворительные цели. У нас есть порядка 25 организаций, будем распределять между ними средства, которые мы отсюда выручили. Мы предоставляем место благотворительным организациям и возможность заработать самим на ярмарке. В другом зале они продают свою продукцию, вырученные средства они оставляют себе. Посольства собирают поступившие деньги и распределяют их среди 25 организаций, которые есть в списке. Членами этих организаций являются лица с ограниченными возможностями, семьи, нуждающиеся в помощи, дети, оставшиеся без родителей, дома престарелых. В основном это неправительственные организации. Мы, Азиатский банк развития, впервые принимаем участие. Слышала, что в прошлом году нас посетило больше 4 тысяч человек», - отметила Гульмира Манабекова.

Специально на ярмарку приехала делегация из Тараза. Анар Бексултан является председателем общественного объединения инвалидов «Шебер шаңырақ». На ярмарку члены объединения привезли свои изделия.

«Наше общественное объединение работает всего один год. Членами нашего объединения являются многодетные мамы, женщины с инвалидностью, родители особенных детей. Мы занимаемся рукоделием, вышиваем изделия в национальном стиле. Я родилась без рук, вышиваю ногами. 9 лет занимаюсь предпринимательством. Нашей продукцией, которую выставили на ярмарке, заинтересованы иностранцы. Недавно перед вами журналист из Великобритании купил у нас подушку и куклу ручной работы», - рассказала Анар Бексултан.

Махбубе Читсаз специально на ярмарку привезла народные угощения и изделия из Ирана.

«Мы участвуем в ярмарке от посольства Ирана. Всю выставленную продукцию привезли из Ирана. Представлены ювелирные изделия, национальные угощения, а также знаменитые иранские фисташки и шафран. Все продается по доступной цене. Наше посольство каждый год принимает участие в ярмарке», - отметила Махбубе Читсаз.

Общественное объединение по поддержке особенных детей Алматы «Территория успеха» впервые участвует в ярмарке.

«Привезли с собой куклы ручной работы, которые созданы усилиями родных, бабушек, сестер, деток с особыми потребностями, которые посещают наш Центр реабилитации, вложив свою любовь и заботу. Куклы были сшиты для благотворительного проекта «Подари детям море», но сейчас целенаправленно привезли на продажу, чтобы провести в ближайшие три недели новогоднюю елку для алматинских детей», - рассказала руководитель общественного объединения по поддержке особенных детей Алматы «Территория успеха» Рымгуль Утепова.