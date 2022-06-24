24 Июня 2022 16:46

Рожденные в неволе: зоосад в Боровом стал домом для спасенных и раненых животных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Много лет назад в Боровом открылся охотничий домик, куда привозили раненых зверей и птиц. С годами увеличилось количество проживающих здесь животных, а охотничий домок стал домом для рожденных в неволе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В зоосаде содержатся 30 видов животных и птиц. Сюда попадают рожденные в неволе или те, кому нужна помощь. За содержанием животных следят сотрудники ТОО «Бурабай даму». Зимой теплолюбивых животных и птиц поселяют в специальный зимник, а в мае их выводят в вольеры и на пруды.

«Один из жителей нашего зоосада - степной волк Арлан. У него добрый характер, хотя его имя означает «свирепый волк». Несколько лет назад волчицу, маму Арлана, ранили охотники. Неравнодушные люди увидели ее истекающую кровью, и вызвали инспекторов национального природного парка. Они доставили волчицу в наш зоосад, после чего ее долгое время лечили и выхаживали ветеринар, работники зоосада. Уже здесь спустя время родился Арлан. К сожалению, рожденных в неволе волков стая не примет. Таковы законы дикой природы. Поэтому Арлан живет в зоосаде», - поделился руководитель отдела маркетинга и туризма «Бурабай даму» Чингиз Оразалин.

Маму-медведицу Миши и Паши привезли в Казахстан из Уфы, где ее спасли от браконьеров в раннем детстве. В зоосаде спасенная медведица родила братьев-медвежат и встретила спокойную старость.

К сожалению, медвежата не смогут выжить в дикой природе, потому что привыкли к запаху человека, а охотников будут воспринимать как друзей. Поэтому многие медвежата предпочитают оставаться в зоосаде.

Медведица Маша приехала в зоосад из Башкирии. Как рассказывает зоолог Ильдар Файзулин, обычно бурые медведи в среднем живут 20-30 лет в дикой природе и до 50 лет в неволе, где за ними ухаживают, кормят и лечат от всех болезней.

У каждого обитателя зоосада свой особый режим питания и содержания. За этим следит ветеринарный врач. В зоосад регулярно поступают животные и птицы, которые пострадали от рук человека, природных явлений. Работники зоосада прикладывают все усилия, чтобы спасти их и оказать первую помощь.