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Рождённые в День Независимости 117 малышей получили baby-боксы «Сүйінші» в Карагандинской области

20 Декабря 2021 15:11
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Рождённые в День Независимости 117 малышей получили baby-боксы «Сүйінші» в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области 117 детей, родившихся 16 и 17 декабря, получили baby-боксы «Сүйінші» от имени Главы государства в честь 30-летия Независимости страны. А их родители – поздравительные письма, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В подарочный набор «Сүйінші» входят памятная монета «Тәуелсіз Қазақстанға 30 жыл», свидетельство о рождении, товары первой необходимости для младенцев, а также поздравительное письмо-открытка от имени Президента страны Касым-Жомарта Токаева, – рассказал руководитель пресс-службы филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по Карагандинской области Куаныш Сейтханов. – Некоторых рожениц мы поздравили в роддоме, остальным развозим подарки по домам».

Одними из первых «Сүйінші» получили Лилия и Роман Беспаловы. 16 декабря у них родился первенец Мирон.

«Мы с мужем очень ждали сына, готовились к его появлению, – говорит Лилия Беспалова. – Сегодня получили первый документ Мирона – его свидетельство о рождении и поздравительное письмо от Главы государства. Это очень приятно».

Айжан Токбергенова и Бекзат Скаков стали родителями пятого малыша. Многодетную семью сотрудники Правительства для граждан и «Казпочты» поздравили на дому.

«У нас большая семья, Ернар стал пятым ребёнком. Но не менее любимым. Он родился в День Независимости. Это очень значимое событие для каждого казахстанца. Мы надеемся, что Ернар вырастет достойным сыном своей страны», – сказала Айжан Токбергенова.


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#Карагандинская область   #Демография   #Регионы   #Общество   #30 лет Независимости  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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