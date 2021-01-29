Рождаемость выросла в Казахстане в 2020 году

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочего визита в Актюбинскую область вице-министр здравоохранения Ажар Гиният провела выездное заседание Республиканского штаба по принятию неотложных мер по снижению материнской смертности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

В совещании приняли участие заместители акимов 17 регионов, руководители управлений здравоохранения, заместители по родовспоможению и детства, НЦАГИП и НЦМД, заведующие кафедрами медицинских вузов, руководители медицинских организаций.

Как отметила А. Гиният, Главой государства поставлены новые задачи по качественному оказанию медицинской помощи матерям. Среди основных причин высокого уровня материнской смертности Президент назвал слабую оснащенность родильных домов, отсутствие оборудования и расходных материалов для лечения тяжелобольных пациентов.

«Глава государства поручил Правительству совместно с акимами регионов провести инвентаризацию всех организаций здравоохранения. При этом сделать акцент на службах родовспоможения и реанимации, принять меры по их оснащению медицинским оборудованием, лекарствами и изделиями», - подчеркнула вице-министр.

Перед Республикой Казахстан стоят большие и сложные задачи по улучшению обслуживания и достижению более высоких результатов в сфере охраны здоровья матерей. Во всех странах мира, в том числе в Казахстане, из-за пандемии COVID-19 системы здравоохранения перегружены, в первую очередь страдает медицинская помощь, оказываемая женщинам, что привело к росту материнских заболеваний и смертности в нашей стране.

«Резкий подъем материнской смертности зарегистрирован в летние периоды текущего года и связан с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в целом по стране, на данный период приходится 66% смертности от всего количества случаев материнской смертности», - констатировала А. Гиният.

В 2020 году отмечается увеличение количества родов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22 298, родилось на 24 739 больше детей, количество беременных женщин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 21 147.

В ходе заседания Республиканского штаба также заслушаны доклады руководителя Управления охраны здоровья матерей ДОЗМИР Минздрава РК Шакизат Халыковой, доктора медицинских наук, профессора директора департамента «Женское здоровье» Гаури Бапаевой и председателя правления АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» Динары Мирзахметовой.

На совещании рассмотрены проблемы критических и летальных случаев у беременных и пути решения. Регионам предложены рекомендации по улучшению качества оказания медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам.

А. Гиният дала поручение заместителям акимов по улучшению материально-технического оснащения медорганизаций, оснащению их современным медицинским оборудованием, укомплектованию кадрами, повышению уровня организации оказания медицинской помощи.





Напомним, 26 января 2021 года в ходе расширенного заседания Правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил провести инвентаризацию всех организаций здравоохранения.

«За прошлый год мы потеряли 156 матерей – рост смертности в 2,8 раза. Это не просто сухие цифры статистики, это невосполнимые утраты для 156 семей», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, среди основных причин высокого уровня материнской смертности из года в год указывается слабая оснащенность родильных домов.

«В неудовлетворительном состоянии находится оснащенность реанимационных отделений, отсутствуют оборудования и расходные материалы для лечения тяжелых пациентов. Поручаю Правительству совместно с акимами регионов и привлечением профессионального сообщества провести инвентаризацию всех организаций здравоохранения. При этом важно сделать акцент на службах родов и реанимаций, а также принять меры по их оснащению медицинскими оборудованиями, лекарствами и изделиями», - подчеркнул Президент.



