Рождаемость в Узбекистане выросла почти на 6 процентов

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане по сравнению с январем прошлого года показатели рождаемости выросли почти на 6 %, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Государственного комитета статистики Узбекистана, в январе этого года в ЗАГСах республики зарегистрировано 76 199 новорожденных.

«Этот показатель увеличился на 4 242 человека, или 5,9 %, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», - сообщает Госкомстат.

Как следует из данных министерства здравоохранения Узбекистана, в январе ежедневное количество новорожденных превышало 2 тысячи детей. Так, 29 января родились 2 028 малышей, в том числе 22 близнеца. 26 января на свет появились 2 284 малыша, из которых 32 - близнецы. 24 числа в республике родились 2 372 ​младенца, из них 26 близняшек. В разрезе республики наибольшие показатели фиксируются в Самаркандской, Ферганской, Кашкадарьинской и Наманганской областях, в которых ежедневно рождается более 200 детей.

Ранее сообщалось, что численность постоянного населения Республики Узбекистан по состоянию на 9 декабря 2022 года превысила 36 млн человек. По прогнозам Института прогнозирования и макроэкономических исследований РУ, с учетом высоких показателей рождаемости, население Узбекистана к 2030 году превысит 41 млн человек.