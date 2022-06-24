24 Июня 2022 10:40

Рождаемость снижается в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Статистика по демографическим показателям несколько снизилась в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года в родовспомогающих учреждениях региона появились на свет 10 183 малыша. Это 5 247 мальчиков и 4 936 девочек, - пояснили в управлении здравоохранения. - В этом году родились 97 двоен и три тройни. Ребенок с самым большим весом – 5 килограммов 840 граммов. Самый низкий вес у родившегося младенца составляет 501 грамм. Малышей с таким весом выхаживают в областном перинатальном центре».

Для сравнения – за период с 1 января по 30 июня 2021 в Жамбылской области родились 13 926 малышей. Из них 7 138 мальчиков и 6 788 девочек.

За первое полугодие прошлого 2021 года появились на свет 148 двоен, троен не было.

В Казахстане, по сведениям актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь 2022 года составило 31,2 тыс. человек, что на 8,7% меньше, чем за соответствующий период 2021г. (34,2 тыс. человек). Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 19,10 родившихся.