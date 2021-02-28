Рожают там – где уверены в будущем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Социальная поддержка казахстанских семей - безусловный приоритет государства, передает МИА «Казинформ».

Рекорд рождаемости

Вот лишь несколько цифр: с января по декабрь 2020 года из республиканского бюджета, а также из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), на поддержку материнства и детства было направлено 635,3 млрд тенге. В этом году на 120 млрд тенге больше.

Прошлый год был крайне непростым. В том числе для государственного бюджета, который нельзя рассматривать в отрыве от экономических сложностей. Ведь чем меньше активность бизнеса, тем меньше налогов. Локдаун превратился в нокдаун для многих отраслей. Как отмечают по этому поводу в НПП «Атамекен», в минувшем году с проблемами столкнулись 60% действующих предпринимателей. Однако, это не помешало государству выполнить все свои социальные обязательства. Накопленный за годы Независимости запас прочности позволил выстоять.

Если говорить о материнском капитале, единовременное пособие на рождение ребенка в 2020 году получили 430,7 тыс. человек на общую сумму 52,3 млрд тенге. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года более 120 тыс. казахстанских мам на сумму 31,7 млрд тенге.

Социальная поддержка распространяется на многодетных матерей, награжденных подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденных орденами «Материнская слава» I и II степени. Ежемесячным пособием в прошедшем году было охвачено 232,3 тыс. таких женщин на общую сумму 49,1 млрд тенге.

Пособие многодетным семьям, имеющим четверых и более несовершеннолетних детей, в 2020 году получили 428 290 тыс. семей на общую сумму 236,2 млрд тенге. Еще 89,5 тыс. человек получили ежемесячное пособие как воспитывающие детей инвалидов – это 49,6 млрд тенге. На 8 млрд тенге выплачено соцпособий по уходу за инвалидом первой группы с детства старше 18 лет. Их получили 14,5 тыс. человек.

За счет средств ГФСС работающим женщинам, являющимся участниками системы обязательного социального страхования, осуществляется единовременная выплата по беременности и родам. В 2020 году ее получили 203,1 тыс. человек на общую сумму 96,4 млрд тенге.

Кроме того, из Государственного фонда социального страхования производятся ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до одного года. По итогам 2020 года их получили 501,6 тыс. матерей на общую сумму 106,4 млрд тенге.

С 2014 года введено субсидирование обязательных пенсионных взносов для работающих женщин в период их нахождения в отпусках по уходу за детьми до одного года. В 2020 году из республиканского бюджета на индивидуальные пенсионные счета 87 275 получателей этой социальной выплаты было перечислено 5,7 млрд тенге.

Здесь стоит отметить, что прошлый год стал рекордным по рождаемости. За все годы Независимости даже в самые благополучные времена мы не могли побить достижение 1987 года, когда родилось 417,1 тысячи человек. В прошлом году этот показатель вырос – появилось на свет 425,6 тысячи малышей. С одной стороны – это может быть результатом вынужденного затворничества в период локдауна, когда люди стали больше времени проводить в кругу семьи. С другой стороны – это свидетельство стимулирующей политики в сфере социального обеспечения.

Как результат средства выделяемые на материнство и детство ежегодно увеличиваются. В 2020 году пособия и выплаты, направленные на поддержку семей с детьми, на 71% превысили сумму выплат 2019 года (372 млрд тенге). В 2021 году на эти цели предусмотрено уже 755,4 млрд тенге, в том числе 501,7 млрд тенге из бюджета и 253,7 млрд тенге из ГФСС.

Сколько получает самая большая семья?

Казахстанская семья считается многодетной, когда в ней воспитываются четверо и более детей. Это могут быть несовершеннолетние малыши и студенты очной формы обучения, не достигшие 23-летнего возраста. При этом размер дохода семьи не имеет значения, как, например, в случае с адресной социальной помощью.

Размер пособий для многодетных семей в Казахстане в настоящее время составляет 16,03 МРП (месячный расчетный показатель) или 46 760 тенге на четверых ребятишек. На восьмерых и более детей 28,06 МРП или 81 852 тенге плюс по 4 МРП за каждого последующего после седьмого ребёнка.

Интересно, что по состоянию на конец 2020 года в Казахстане была зарегистрирована самая большая семья, в которой насчитывается 16 детей, включая несовершеннолетних и студентов. Таким образом, пособие этой семьи составило более 187 тыс. тенге.

Новое пособие для многодетных семей было введено в 2020 году после того, как был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты материнства и детства».

Вопросы социальной поддержки казахстанских семей находятся в числе приоритетных с первых дней работы Касым-Жомарта Токаева на посту Президента. В частности, в Послании 2019 года уделялось особое внимание социальной помощи детям из малообеспеченных семей. По поручению Главы государства организовано бесплатное горячее питание для школьников, предоставление учащимся из малообеспеченных семей учебных принадлежностей и школьной формы, возмещение затрат на проезд в общественном транспорте.

В рамках социальной поддержки для оказания помощи по трудоустройству, обучению и другим вопросам, был открыт 31 центр поддержки семьи во всех регионах страны.

Помощь гарантирована

Детский гарантированный социальный пакет (ГСП), выдача которого началась с февраля прошлого года, является одним из важнейших нововведений в сфере соцзащиты малообеспеченных семей, в которых имеются дети в возрасте от одного до 18 лет.

Пакет предоставляется малообеспеченным семьям, получающим безусловную или обусловленную денежную помощь. Если детям в таких семьях от одного до шести лет – социальный пакет доступен на период назначения адресной социальной помощи в виде ежемесячного продуктового набора и товаров бытовой химии, предоставляемых ежеквартально. Перечень продуктов сформирован с учетом физиологических особенностей детей данного возраста, соотношения пищевой и энергетической ценности, содержания витаминов и микроэлементов для профилактики анемии, рахита, дисбактериоза.

Семьям, в которых детям от шести до восемнадцати лет, социальный пакет выдается в период учебного года. Он представлен комплектом школьной либо спортивной формы, набором учебных принадлежностей, включая рюкзак.

Что касается ежедневного одноразового горячего питания по месту обучения, на период пандемии оно было отменено. Однако, во многих регионах средства, выделенные на эти цели, позволили оказать помощь иного рода. К примеру, школы закупились роутерами и другой оргтехникой для дистанционного обучения, которые были выданы нуждающимся в них семьям. Примечательно, что до введения карантина в некоторых регионах, в частности в школах столицы, Карагандинской области бесплатным горячим питанием обеспечили всех младшекласскников, независимо от социального статуса семьи.

В настоящее время школьники обеспечены также льготным проездом на общественном транспорте (кроме такси) в размере не менее 50 процентов от полной стоимости билета.

Светлана Абенова