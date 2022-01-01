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Роза Рымбаева запустила челлендж в честь 100-летия Розы Баглановой

1 Января 2022 11:28
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Роза Рымбаева запустила челлендж в честь 100-летия Розы Баглановой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева запустила новый челлендж #РозаБағланова100жыл в честь 100-летия легендарной певицы Розы Баглановой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГКО «Қазақконцерт».

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Новый 2022 год открывает 100-летний юбилей легендарной певицы Розы Баглановой.

Народная артистка СССР и Казахстана, герой Казахстана Роза Багланова родилась 1 января 1922 года. Роза Багланова, внесшая большой вклад в развитие музыкального искусства страны, больше полувека плодотворно трудилась В Қазақконцерте. В честь 100-летнего юбилея певицы артисты Қазақконцерта одними из первых запустили новый музыкальный челлендж #РозаБағланова100жыл.

Челлендж начала Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева. Она поздравила всех казахстанцев с 100-летним юбилеем Р.Баглановой и передала эстафету артистке театра «Астана мюзикл» Зарине Жакеновой, которая успешно воплотила образ легендарной певицы в популярном сериале «Бұлбұл».

Напомним что, Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение принять меры по увековечиванию памяти певицы Розы Баглановой. В связи с чем, в 2021 году главной концертной организации страны – Қазақконцерту, а также улицам и проспектам крупных городов Казахстана было присвоено имя Розы Баглановой.


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#Культура   #Юбилей   #Видео   #Общество  
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