Роза Рымбаева дала концерт в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Концерт звезды казахстанской эстрады Розы Рымбаевой состоялся в Павлодаре, он был посвящён празднику весеннего равноденствия, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодаре у меня много друзей из сферы искусства, - сказала Роза Рымбаева. - Мы наметили большой творческий проект с симфоническим оркестром областной филармонии имени Исы Байзакова и в скором времени хотим представить его вниманию слушателей».

Роза Рымбаева исполнила шлягеры «Любовь настала» на музыку Раймонда Паулса и «Верни мне музыку» композитора Арно Бабаджаняна. Бурные аплодисменты публики в зале вызвала казахская народная песня «Қызылқұмда ауылым» в современной музыкальной обработке. Зрители с удовольствием подпевали певице, когда она исполняла песню короля казахского вальса Шамши Калдаякова «Сүйем сені» и народный хит «Жан досым» на музыку композитора Сейдоллы Байтерекова. Народная артистка Казахстана отметила, что на гастроли в Павлодар она приезжает с большой подготовкой.

Ранее Роза Рымбаева в своём инстаграм-аккаунте представила ремикс на песню «Наурыз-думан», созданный совместно с музыкантом Иманбеком Зейкеновым из Павлодарской области. В тексте к этой новости она написала, что всегда готова поддерживать молодых талантливых певцов и музыкантов.