Роза Рымбаева, Али Окапов, Гульнар Досматова: кто из казахстанских звёзд привился от COVID-19 в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - После начавшейся массовой вакцинации в Алматы всё больше людей стали записываться на прививку в специальные пункты и больницы страны. Среди них казахстанские знаменитости. Сегодня вакцину от коронавируса в прививочном пункте ТРЦ «Алматы» (ул.Назарбаева) получил бизнесмен Турсенгали Алагузов, муж телеведущей, продюсера Баян Алагузовой. Немного ранее вакцинацию прошла семья народной артистки Казахской ССР Розы Рымбаевой. В списке - актеры и артисты эстрады, передает МИА «Казинформ».

О том, что вакцинацию прошла артистка Роза Рымбаева и ее сын певец Али Окапов можно было узнать из социальных сетей. Вместо зрительного зала в начале апреля творческую семью ждал прививочный кабинет в одной из поликлиник Алматы.

Роза Рымбаева и ее сын Али Окапов приехали, чтобы сделать прививку, но и здесь они чувствовали себя словно на сцене. Артистов после вакцинации ждала фотосессия с медицинским персоналом. Звезды с благодарностью запечатлели себя на кадрах с передовиками прививочного кабинета.

Теперь семья народной артистки уж точно готова к реальной встрече со зрителями. Сегодня все популярные селебрити страны ждут, когда завершится массовая вакцинация и будет сформирован коллективный иммунитет, чтобы вернуться к привычному образу жизни, к выступлениям на сцене, к гастрольным турам.

В тот же день, что и Роза Рымбаева, и Али Окапов вакцинировался певец Диас Аблаев, а также модель, певец Ержан Мухатаев.

Все популярные люди Алматы, прошедшие вакцинацию, единогласны во мнении, что иметь иммунитет от коронавируса людям их профессии необходим, так как они ежедневно контактируют с сотнями людей.

О том, что вакцинацию сегодня прошел Турсенгали Алагузов можно было узнать из Instagram его супруги Баян Алагузовой. Продюсер и телеведущая в режиме Live сняла, как проходит прививочная кампания на территории ТРЦ «Алматы».

«Очень удобная локация. Мы пришли на вакцинацию. Сейчас Турсенгали Турумович поел, попил и отвечает на вопросы доктора. Вот ему меряют давление. Сейчас будем вакцинироваться, вернее не я, а он. А может быть, и я тоже», - говорит у себя в Stories Баян Алагузова.

Отметим, что прививаться могут все желающие с 18 лет и старше. Ограничений по возрасту у вакцинации больше нет. Напротив, уже доказана эффективность вакцины. Она полностью защитит от болезни.

Особенно задуматься о вакцинации стоит людям с хроническими заболеваниями считает казахстанский актер Жан Байжанбаев, который недавно сделал прививку от коронавируса. Он доверился вакцине «Спутник» и рассказал об этом в интервью.

«Я знал, что, когда появится вакцина в Казахстане, я обязательно сделаю ее. К сожалению, я уже 20 лет страдаю легочным заболеванием и, конечно, я был в группе риска. Поэтому по рекомендации врачей, которые говорили, что мне необходимо сразу вакцинироваться. Когда я говорил о своем намерении со своим другом по телефону, он говорил: «Жан, у тебя же астма, тебе нельзя». Я ответил: «Старик, мне как раз необходимо получить вакцину, так как я нахожусь в группе риска». Потому что в противном случае при заражении можно уйти в мир иной. Когда говорят, у вас хроническое заболевание и вам нельзя, наоборот, вам необходимо это сделать. Если Вы хотите увидеть своих детей, если хотите увидеть, дай Бог, своих внуков, то сделайте вакцину. Это забота о своих близких», - говорит актер отечественного кинематографа Жан Байжанбаев.

Еще одна актриса Гульнар Досматова рассказала о своем выборе – вакцинации.

«Мы многие болезни победили благодаря вакцинации. Мы сейчас отвечаем не только за себя, а за все человечество. Для того, чтобы жить полноценной жизнью, не ходить все время в масках, не сторониться близких, конечно, нужно ставить прививки. Пока во всем мире не будет коллективного иммунитета, мы не победим болезнь. Просто нужно включить здравый смысл, опираться на мировой опыт», - считает Гульнар Досматова.

Напомним, что привиться можно в любом из более 200 прививочных пунктов Алматы. Они расположены в поликлиниках, в ТРЦ, рынках, школах, объектах культуры. Работают ежедневно, без выходных с 8.00 до 20.00 часов.



