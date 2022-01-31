Роза Карибжанова назначена председателем Комитета культуры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра культуры и спорта РК Карибжанова Роза Самидоллиновна назначена на должность председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК.

Роза Карибжанова родилась в 1964 году в Тургайской области. Окончила Карагандинский государственный университет, Евразийский гуманитарный институт, Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте РК. Трудовую деятельность начала в 1986 году учителем истории, завучем по воспитательной работе Укинской СШ Кийминского района Тургайской области. В 1988-1991 годы — второй секретарь Кийминского райкома комсомола, секретарь Тургайского обкома ЛКСМ Казахстана. С 1991 по 1994 годы — ведущий специалист, начальник организационного отдела Семипалатинского областного комитета по делам молодежи. 1994-2000 годы — главный специалист Семипалатинского областного управления по делам молодежи, туризма и спорта, комитета молодежи, туризма и спорта г. Семипалатинск, начальник отдела воспитательной работы и молодежной политики управления образования, молодежи и спорта г. Семипалатинск. 2000-2003 годы — ведущий, главный специалист, начальник отдела Комитета по управлению архивами и документацией Министерства культуры и общественного согласия РК. 2003-2008 годы — главный эксперт социально-экономического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК. 2008-2014 годы — заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры Республики Казахстан. С 2014 по 2016 годы — председатель Комитета по делам молодежи, Директор департамента молодежной политики Министерства образования и науки РК. 2016-2019 годы — директор департамента внутреннего администрирования Министерства информации и общественного развития РК. 2019-2020 годы — заместитель председателя Правления НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру». С ноября 2020 года и по настоящее время работала заведующей сектором Отдела внутренней политики Администрации Президента РК.