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    20:16, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Рой пчел убил мужчину в США

    пчелы
    Фото: pixabay.com.

    В США 59-летний мужчина скончался после того, как на него напал рой пчел на крыльце собственного дома. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

    Инцидент произошел в округе Харлан американского штата Кентукки во вторник. Пострадавший мужчина пытался перенести старый мешок с почвенной смесью с крыльца своего дома и предположительно потревожил рой пчел внутри мешка.

    Члены семьи и спасатели пытались сделать ему искусственное дыхание, однако мужчина умер в отделении неотложной помощи.

    Имя погибшего мужчины пока не разглашается.

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