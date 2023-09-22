20:16, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6
Рой пчел убил мужчину в США
В США 59-летний мужчина скончался после того, как на него напал рой пчел на крыльце собственного дома. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.
Инцидент произошел в округе Харлан американского штата Кентукки во вторник. Пострадавший мужчина пытался перенести старый мешок с почвенной смесью с крыльца своего дома и предположительно потревожил рой пчел внутри мешка.
Члены семьи и спасатели пытались сделать ему искусственное дыхание, однако мужчина умер в отделении неотложной помощи.
Имя погибшего мужчины пока не разглашается.