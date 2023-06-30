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Рой пчел напал на двух детей в Башкортостане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
30 Июня 2023, 14:35
Рой пчел напал на двух детей в Башкортостане Фото: sheubeeshoney.com

УФА. КАЗИНФОРМ - Рой домашних пчел напал на двух мальчиков в Ишимбайском районе Башкортостана. В реанимации медики извлекли из детей около 465 пчелиных жал, передает МИА «Казинфом» со ссылкой на ТАСС.

В селе Ахмерово два брата отправились на поляну в лесу без родителей, где на них напал рой домашних пчел. Дети получили многочисленные укусы. Восьмилетнему мальчику удалось сбежать, добраться до дома и сообщить о том, что его старший брат остался в лесу и не может самостоятельно выбраться.

Как сообщили на странице детской больницы Стерлитамака «ВКонтакте», состояние мальчиков улучшается, им ничего не угрожает. Лечение продолжается, дети находятся под наблюдением врачей.


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