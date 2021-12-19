Рой Джонс стал почетным гостем турнира в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде, в Центре бокса имени Серика Сапиева, прошёл традиционный XXХVIІ международный турнир памяти заслуженного тренера Галыма Жарылгапова, посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан. За награды этого престижного первенства бились сильнейшие боксеры из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, России, Китая, всех областей Казахстана, Нур-Султана, Алматы и Шымкента, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В открытии турнира принял участие секретарь Карагандинского областного маслихата Серик Утешов, приятным сюрпризом для зрителей стали приветственные выступления почетных гостей – американского боксёра-профессионала, серебряного призёра Олимпийских игр 1988 года, абсолютного чемпиона мира среди профессионалов Роя Джонса, чемпиона мира по боксу Валерия Рачкова, лучшего футболиста Европы 1986 года Игоря Беланова, серебряного призёра Олимпийских игр 1998 года Сергея Немчинова, известных кинорежиссёров и сценаристов Акана Сатаева и Олега Степченко, а также других знаменитых спортсменов и деятелей культуры.

Популярность этого международного первенства сохраняется уже 37 лет. Первый турнир памяти Галыма Жарылгапова состоялся в декабре 1984 года. С этого момента началась многогранная и яркая история особенного боксерского соревнования, которое является данью уважения человеку, внесшему огромный вклад в развитие казахстанского спорта. Победителями этого турнира в разное время становились многие короли ринга: Василий Жиров, Булат Жумадилов, Ермухан Ибраимов, Аркадий Топаев, Игорь Шишкин, Анатолий Александров, Олег Маскаев, Бекзат Саттарханов, Геннадий Головкин, Серик Елеуов, Серик Сапиев.

В 1999 году организаторы соревнований пригласили в Караганду прославленных кубинских боксеров, олимпийских чемпионов и победителей мировых первенств Феликса Савона, Майкро Ромео, Хуана Эрнандеса, Вальдемара Фонда. На остров свободы они улетали с массой позитивных впечатлений. Не меньше был доволен приемом и американский боксёр Рой Джонс-младший, который стал почетным гостем турнира в 2015 и 2016 годах и приехал в Караганду в 2021-ом.

Уровень спортсменов, которые в разное время становились участниками международного первенства, говорит о его значимости не только для Карагандинского региона, но и для Казахстана. С 17 по 21 декабря карагандинские болельщики увидят зрелищные, захватывающие бои сильнейших казахстанских и зарубежных мастеров кожаной перчатки.

Галым Жарылгапов родился в 1939 году в Жанааркинском районе Жезказганской области. Успешно окончив школу, поехал поступать в Алма-Ату. Известный в литературном кругу его старший брат Ислам Жарылгапов, зная его способности и тягу к учебе, предложил ему факультеты – исторический и журналистики, но он настоял на своем и выбрал физкультурный институт. После его окончания Галым Жарылгапов работал преподавателем кафедры физвоспитания Карагандинского политехнического института, затем перешел на комсомольскую работу – был завотделом спортивной и оборонно-массовой работы Карагандинского обкома комсомола. В 1966 году его назначили директором Карагандинского техникума физической культуры и спорта. С 1979-го Галым Жарылгапович работал председателем комитета по физической культуре и спорту при Карагандинском облисполкоме, где трудился до конца своей жизни.

В преддверии Олимпийских игр в Москве, в 1979 году в Ростове-на-Дону проходил чемпионат СССР по боксу. В составе казахстанской команды были подающие надежды боксеры Серик Нурказов, Серик Конакбаев и Виктор Демьяненко. Несмотря на сильную занятость, Галым Жарылгапов для поддержки нашей команды вылетел в Ростов, иначе он не мог. Также в начале марта 1984-го, несмотря на плохое самочувствие, Галым Жарылгапович в составе руководящей делегации выехал на чемпионат СССР по боксу, который проходил в Ташкенте. Казахстанцы Каримжан Абдирахманов, Серик Нурказов, Серик Конакбаев, Асылбек Килымов стали победителями. Это была большая победа карагандинского бокса, которая была омрачена трагедией – 3 марта 1984 года Галым Жарылгапов ушел из жизни. В этот же год земляки, родственники этого уважаемого человека, спортсмены организовали памятный турнир по боксу в его честь. С тех пор он проводится ежегодно.