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Рой Джонс пожелал удачи Фирузе Шариповой в следующем бою

9 Октября 2018 14:52 175
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Рой Джонс пожелал удачи Фирузе Шариповой в следующем бою

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Легендарный боксер Рой Джонс-младший записал видеообращение, в котором пожелал казахстанке Фирузе Шариповой удачи в ее следующем поединке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Он также отметил, что рассчитывает на встречу с чемпионкой.

«Хэй, Фируза, это Рой Джонс-младший. Я желаю тебе всего самого наилучшего, чтобы ты ни делала. Я наблюдаю за тобой, моя семья любит наблюдать за тобой. Я надеюсь встретиться с тобой в будущем. В твоем следующем поединке в декабре я хочу пожелать тебе удачи, пусть благословит тебя Бог», - сказал Рой Джонс в своем видеообращении.

Отметим, Фируза Шарипова является обладательницей ряда поясов WIBA, WBC Silver, IBO Championship по профессиональному боксу в двух весовых категориях. Ее прошедший поединок с россиянкой Юлией Куценко прошел при сотрудничестве с промоутерской компанией Роя Джонса-младшего.

Шарипова успешно защитила один из своих титулов. А следующий бой казахстанская красавица проведет с чемпионкой мира WBC Евой Вальстрем из Финляндии. После этого она может стать единственной на данный момент казахстанкой, владеющей полноценным титулом чемпионки мира по профи-боксу

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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Автор:

Альберт Ахметов

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