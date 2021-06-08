РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:20, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Ровно год исполнился новому авиационному коду столицы NQZ

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичному авиационному коду NQZ сегодня исполнился ровно год, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев».

    «Ровно год назад, 8 июня, Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев приобрел новый код Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) NQZ. С того времени, во всех системах бронирования авиабилетов используется новый код аэропорта NQZ, и вылетая из других аэропортов пассажиры могут видеть его на билетах, посадочных талонах и багажных бирках», - говорится в информационном сообщении.

    В честь этой знаменательной даты в связи с годовщиной переименования кода, а также 90-летием аэропорта состоялось открытие «Аллеи авиаторов». В мероприятии приняли участие ветераны авиации, представители авиакомпаний, таможенной службы, пограничной службы, профсоюза и СМИ. Планируется заложить добрую традицию в этот день ежегодно садить деревья на этой аллее.

    Напомним, сегодня ряд деятелей, в том числе и депутатов маслихата Нур Султана приняли участие в высадке деревьев на аллее.

    «В этом году нашему аэропорту исполняется 90 лет, а нашей стране – 30 лет со дня обретения независимости. Открытие Аллеи сегодня – лишь одно из мероприятий, посвященных 90-летию. На «Аллее авиаторов» к 30-летию независимости мы посадили 30 деревьев», - сказал Председатель правления Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Габит Тажимуратов во время приветственного слова.


    Теги:
    30 лет Независимости Астана Экология Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:07
    Добровольную накопительную систему «Келешек» внедрят в Казахстане в 2024 году
    Сегодня, 15:00
    Прогноз погоды на ближайшие три дня в Казахстане
    Сегодня, 14:46
    «Тараз» одержал победу и вышел в финал Кубка РК по футболу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!