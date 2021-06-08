Ровно год исполнился новому авиационному коду столицы NQZ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичному авиационному коду NQZ сегодня исполнился ровно год, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев».

«Ровно год назад, 8 июня, Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев приобрел новый код Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) NQZ. С того времени, во всех системах бронирования авиабилетов используется новый код аэропорта NQZ, и вылетая из других аэропортов пассажиры могут видеть его на билетах, посадочных талонах и багажных бирках», - говорится в информационном сообщении.

В честь этой знаменательной даты в связи с годовщиной переименования кода, а также 90-летием аэропорта состоялось открытие «Аллеи авиаторов». В мероприятии приняли участие ветераны авиации, представители авиакомпаний, таможенной службы, пограничной службы, профсоюза и СМИ. Планируется заложить добрую традицию в этот день ежегодно садить деревья на этой аллее.

Напомним, сегодня ряд деятелей, в том числе и депутатов маслихата Нур Султана приняли участие в высадке деревьев на аллее.

«В этом году нашему аэропорту исполняется 90 лет, а нашей стране – 30 лет со дня обретения независимости. Открытие Аллеи сегодня – лишь одно из мероприятий, посвященных 90-летию. На «Аллее авиаторов» к 30-летию независимости мы посадили 30 деревьев», - сказал Председатель правления Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Габит Тажимуратов во время приветственного слова.