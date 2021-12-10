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Ровно 30 лет было принято решение о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
10 Декабря 2021, 09:52
Ровно 30 лет было принято решение о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 декабря 1991 года было принято решение о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан, передает МИА «Казинформ».

Пресс-служба партии «Nur Otan» в рамках рубрики «Этот день в истории» опубликовала в социальных сетях видеоролик, посвященный исторической дате – 10 декабря 1991 года Нурсултан Назарбаев принес присягу избранного народом Первого Президента страны.

В этот же день, ровно 30 лет назад, также было принято решение о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан.

«С обретением Независимости были четко обозначены государственные границы страны. Создана уникальная модель мира и согласия в обществе - Ассамблея народа Казахстана. Казахстан отказался от четвертого по мощности в мире ядерного арсенала», - говорится в видеоролике.

Отмечается, что уровень бедности был сокращен в 10 раз - с 46,7 до 4,6%. Привлечено $400 миллиардов прямых инвестиций. Это 75% от всего притока в страны Центральной Азии

«Введено в эксплуатацию 170 миллионов квадратных метров жилья. Построено и реконструировано 30 тысяч км дорог. Открыто 1400 новых объектов здравоохранения, более 1800 новых школ и 900 детских садов», - отметили в пресс-службе партии, поздравив казахстанцев с наступающим Днем Независимости!

Напомним, ранее на расширенном заседании Политического совета партии «Nur Otan» Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев представил свод принципов «Семь столпов государственности», которые станут ключевым ориентиром для молодых казахстанцев.

Среди них «Независимость – фундаментальная ценность каждого гражданина», «Единство и согласие – незыблемая основа нашей государственности», «Земля – бесценное наследие предков, достояние народа», «Семья и традиции – основополагающие опоры общества», «Национальная культура – духовная опора народа», «Стремление к знаниям и трудолюбие – ключ к благополучию» и «Прагматизм – залог конкурентоспособности».

Нур Отан   Видео   Первый Президент - Елбасы   30 лет Независимости  
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