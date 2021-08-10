Ровесник независимости: Темиртаускому ансамблю «Вдохновение» 30 лет

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Более 50 завоеванных Гран-при, 2 золотые медали Дельфийских игр, более 100 побед в международных конкурсах и фестивалях. Череда успешных выступлений – вот что отличает образцовый вокально-хореографический ансамбль «Вдохновение» из города Темиртау. В этом году творческий коллектив празднует своё 30-летие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ноябре 1991 года хореограф Маргарита Чистякова открыла в Темиртау небольшой детский творческий кружок. Сначала его посещали всего 10 человек. Популярность темиртаускому коллективу принесла в 1997 году победа в конкурсе «Утренняя звезда». И сегодня ансамбль «Вдохновение» знают многие. Подтверждением тому служат победы в международных вокальных и танцевальных конкурсах.

В 2014 году Маргарита Чистякова переехала в Россию. С 2015 года и по сей день художественным руководителем ансамбля является Баглан Кайдасынова.

«До пандемии в составе коллектива было более 200 ребят. Сейчас 185 воспитанников. Возраст участников коллектива от 4 до 18 лет. С ребятами работают замечательные педагоги. Это креативные, жизнерадостные, целеустремлённые, любящие своё дело и своих воспитанников люди. Они готовы идти на любые эксперименты ради детей. В течение года приглашённые педагоги проводят мастер-классы. Из-за пандемии это отчасти приостановили. Но при этом даже в прошлом году приезжали хореографы из-за рубежа ставить танцы», – говорит педагог по вокалу и художественный руководитель Дворца культуры города Темиртау Лариса Браун.

Репертуарная танцевальная палитра ансамбля разнообразна. Это казахские народные танцы, танцы народов мира, а также классические, эстрадные, стилизованные хореографические композиции. Вокалисты исполняют песни не только на казахском и русском языках. Состав ансамбля многонационален, поэтому есть место композициям на разных языках.

Во время пандемии коллективу, как и всем казахстанцам, пришлось тяжело. Но творческая жизнь продолжается, и педагоги проявляют чудеса изобретательности, чтобы мотивировать детей на дальнейшее развитие.

«Чтобы интерес не угас, мы готовили обучающие видеоролики, распевки. Ребята в ответ записывали свои выступления и высылали педагогам. Когда монтируешь из этих роликов единый танец или песню, получается что-то очень необычное и интересное. Кроме того, преподаватели ансамбля просили знакомых музыкантов и хореографов, чтобы те записывали обучающие уроки и мотивационные видео. Это даёт дополнительный заряд на работу», – рассказывает Лариса Браун.

К сожалению, конкурсов тоже стало меньше, в основном они все дистанционные, хотя это не повод расстраиваться. Совсем недавно участники ансамбля завоевали очередной Гран-при в выездном конкурсе «На волнах Иссык-Куля».

«Вдохновению» во время ослабления карантинных норм совместными силами педагогов и воспитанников удалось подготовить программу к 30-летию коллектива. В июне уже было четыре концерта, так как заполняемость зала была разрешена только на 30%.

«Надеемся осенью порадовать казахстанцев ещё несколькими концертами. Это юбилейное выступление коллектива. Ежегодный концерт вокалистов на сцене Дворца культуры. И, конечно, масштабное выступление к 30-летию Независимости Казахстана», – делится планами Лариса Браун.