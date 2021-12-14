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Ровесник Независимости Казахстана из Мангистауской области готовит мастеров спорта

14 Декабря 2021 14:51
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Ровесник Независимости Казахстана из Мангистауской области готовит мастеров спорта

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - За годы независимости Казахстан добился немалых успехов в спорте. В числе тех, кто приумножает спортивные достижения суверенной страны, есть и ровесники Независимости. Один из них житель села Шетпе Жангали Нурдаулетов. Он мастер спорта Республики Казахстан по борьбе, тренер первой категории, судья национальной категории по самбо и дзюдо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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С детства ровесник Независимости Жангали связывал свою жизнь со спортом и добился определенных успехов.

«Быть ровесником Независимости – это большая ответственность. Я стремлюсь к здоровому образу жизни, вовлекая сельскую молодежь в спорт и поднимая наш флаг в зарубежных странах. В этом направлении я уже семь лет готовлю и тренирую победителей по дзюдо и самбо», - рассказывает Жангали Нурдаулетов.

Среди своих учеников на сегодняшний день выросли чемпионы первенств нескольких стран, победители более 10 международных турниров. Сейчас его команда трудится, чтобы включить в соревнования 30 подростков в возрасте от девяти до 18 лет.

«Достижение Казахстаном различных успехов и вершин в сотрудничестве с другими странами — залог независимости», - сказал Жангали Нурдаулетов.

Жангали родился в селе Шетпе Мангистауского района Мангистауской области. Выпускник средней школы имени Берекета Жумалиева, университета имени Ш. Есенова в Актау. Младший из четверых детей в семье. Отец Нурболат Нардаулетов отличник культуры, мать занимается портным делом. Жангали в спорте с седьмого класса. Его тренером является Манарбек Бисекенов. Сегодня Жангали и его супруга, которая является учителем воспитывают троих детей.


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#Спорт   #Мангистауская область   #Общество   #30 лет Независимости  
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Автор:

Аида Абулханова

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