Ровесник независимости Казахстана АО «Кокшетауские минеральные воды» отметило свой юбилей

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В нелегкий период пандемии именно АО «Кокшетауские минеральные воды» (KMW) снабжало природной питьевой водой все санпосты и переполненные больными стационары города Кокшетау. 30-летний юбилей предприятие отметило награждением своих лучших работников и посадкой именных деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 30 лет деятельности ровесник независимости KMW превратился из небольшого завода в крупнейшее инновационное предприятие республиканского значения. История предприятия началась в 1991 году с открытия группой гидрогеологов месторождения природной минеральной воды. Тогда обеспечение казахстанцев полезной водой из экологически чистого региона стало миссией компании. А в 2011 году гидрогеологи научной базы KMW открыли уникальное месторождение Кусколь, являющееся одним из пяти источников природной легкой воды в мире. Казахстанцам эта вода известна под торговой маркой «Turan».

На сегодня производственные процессы KMW соответствуют мировым стандартам.

«То, что компания является ровесником Независимости, на самом деле имеет очень глубокое значение. Вспомните, что такое 90-е годы, когда было создано предприятие. Тогда раскупали гречку и спички, а сахар был по талонам. И в то время заниматься водой было нелегко. К 2012 году компания выросла в объемах, сформировалась ее миссия. Уже тогда говорили, что вода будет стоить дороже, чем бензин. Сегодня литр воды в стеклянной таре действительно дороже литра бензина. Тогда же говорили, что питьевой качественной воды будет не хватать. Сегодня, конечно, технологии очистки воды шагнули вперед…Но что такое искусственно очищенная вода по сравнению с водой из природного источника!» - поделился директор АО «Кокшетауские минеральные воды» Станислав Максимец.

Сегодня на предприятии установлены современные автоматизированные линии розлива от ведущих производителей мира Krones, Sidel, FBT, KHS общей производственной мощностью более 70 тысяч бутылок в час. Одно из серьезных достижений за последние 5 лет – запуск собственного производства пластиковой тары - завод Huskey. Теперь KMW с гордостью может заявить, что производит 100% казахстанский продукт, упакованный в казахстанскую бутылку.

Все месторождения природной минеральной воды обязательно проходят государственный аудит и сертификацию. Ежегодно отечественными и международными НИИ проводится полный химический анализ воды. Ежемесячно месторождения проходят контроль химического состава и безопасности в Комитете контроля качества МЗ РК, и каждый день вода проверяется в лабораториях предприятия. Благодаря такому тщательному контролю продукция KMW славится своим высоким качеством, а доказано это более 100 отечественными и международными наградами за качество.

«За 2020 год предприятие выплатило налогов в государственный бюджет в размере 7,7 млрд тенге с учетом акциза, что на 5% больше по сравнению с предыдущим годом. В планах компании – продолжение увеличения объемов производства, а значит, и налоговых отчислений в бюджет государства до 8 млрд тенге, что позволяет обеспечивать зарплату учителям и медицинским работникам, по крайней мере, в Акмолинской области точно», - отметил генеральный директор холдинга Global Beverages Муслим Умирьяев, в который входит «Кокшетауминводы».

Компания старается участвовать в жизни города Кокшетау и остро реагирует на все проблемы региона. В период пандемии вода предприятия бесперебойно поставлялась на все санпосты и в переполненные больными КВИ стационары. Именно KMW запустило такую своеобразную акцию в Акмолинской области. А когда в Кокшетау произошла авария и город остался без воды, предприятие размещало бочки с чистой водой из своей скважины для горожан. С. Максимец с улыбкой вспоминает, что даже когда вода в кранах кокшетауцев вновь появилась, вокруг их бочек еще долго стояли очереди.

«Прошлый год был очень тяжелый, перед нами стояла задача сохранить здоровье наших работников. Когда начали отрабатывать вопрос – как не заразить сотрудников, оказалось, что на нашем производстве единственное место, где не соблюдается соцдистанция – это автобусы. Арендовали дополнительно два автобуса, чтобы рассадить людей. Заболевших были единицы. В этом году мы провели вакцинацию. Для нас главная ценность - люди. Вторая ценность – наш продукт», - отметил С. Максимец.

Кстати, в период пандемии предприятие получило необходимые документы и стало осуществлять разлив антисептика на своей базе.

В день юбилея на предприятии состоялось торжественное награждение почетными грамотами и денежными премиями 23 лучших работников. А в завершение, по доброй традиции, на территории KMW были посажены деревья.

Говоря о перспективах работы, С. Максимец отмечает сотрудничество с Россией. Уже налажены поставки природной воды Turan и Burabay Qulager в Самару, Омск и Москву.

«Перспективы хорошие: в апреле-мае поставляли воду в режиме нон-стоп. Отгрузка идет до 10 вагонов в день. Мы рады, ведь это гарантированные рабочие места и хорошие заработные платы. Сейчас головная компания заключила договор, и мы уже отправили воду в Москву и Самару. Теперь ее можно там заказать. Мы также сотрудничаем с авиакомпанией «SCAT», которая раздает нашу воду пассажирам рейсов. Теперь планируем наладить контакты с авиакомпанией «Air Astana». Многие рестораны Нур-Султана и Алматы просят именно воду «Turan». Люди начинают понимать важность природной воды, а наша миссия – доставить им доступную полезную и правильную воду», - резюмировал С. Максимец.