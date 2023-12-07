Роуд-шоу Visit Aktobe состоялось в Пекине

Актюбинская область открывает для китайских туроператоров туристический потенциал региона Казахстана. В среду в Пекине состоялось роуд-шоу Visit Aktobe, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По словам директора «Туристический информационный центр «Visit Aktobe» Ерсаина Сиюнова, нынешнее роуд-шоу в Китае нацелено на продвижение туристического потенциала Актюбинской области. На сегодняшний день актуализированы почти 30 туристических маршрутов в регионе. При этом одним из перспективных направлений является развитие экологического туризма.

Он сообщил, что в Китае состоится презентация 12 туристических локаций Актюбинской области. Роуд-шоу Visit Aktobe пройдет также в китайском мегаполисе Шанхае.

В ходе презентации представители информационного центра «Visit Aktobe» рассказали профессиональным посетителям мероприятия о туристических локациях Актюбинской области.

Помимо экспозиции в рамках программы роуд-шоу в Китае запланированы деловые встречи между представителями туристской отрасли Казахстана и китайскими туроператорами, мастер-классы от казахстанских ремесленников, показ уникальных сувениров и изделий, а также дегустация национальных сладостей.

Напомним, что 2024 год объявлен Годом туризма Казахстана в Китае.



