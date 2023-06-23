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Роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» вновь состоялось в Казахстане

Редактор:  
Артем Волков
23 Июня 2023, 17:18
Роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» вновь состоялось в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 21-22 июня 2023 года в Алматы и Астане прошло роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!», организованное Комитетом по развитию туризма и туристско-информационным бюро Санкт-Петербурга, передает МИА «КАЗИНФОРМ».

Делегация продолжает развитие и укрепление туристских связей между туроператорами и турагентствами двух стран, спустя год после последнего рабочего визита. За прошедший год рынок выездного туризма из Казахстана заметно окреп, появилось прямое авиасообщение с Петербургом.

«Санкт-Петербург - самый притягательный туристский город России и именно с него местным жителям лучше всего начинать знакомство со страной», – отметил Антон Гуменный, заместитель торгового представителя РФ в Казахстане.

В мероприятиях приняли участие Евгений Бобров, генеральный консул России в Алматы, Рашида Шайкенова, директор Казахстанской туристской ассоциации и Дарина Демян, управляющий директор Центра развития Астаны.

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«Мы рады, что такая представительная делегация Санкт-Петербурга вновь посетила наш город. Всегда берём в своей работе пример с активной маркетинговой деятельности Комитета по развитию туризма Петербурга. Интерес турагентств Астаны к туристическим поездкам в город на Неве год от года растёт, укрепляются связи наших городов-побратимов», – отметила Дарина Демян.

Быстрому росту туристского потока способствует безвизовый режим между странами, хорошая транспортная доступность. Напомним, при пересечении казахстанско-российской границы казахстанцы должны оформить миграционную карту, которая разрешает пребывание в России до 90 дней.

Участники роуд-шоу представили туристские объекты Петербурга, программы летнего сезона, обсудили дальнейшее сотрудничество с коллегами из Казахстана. Мероприятия в общем посетили 150 казахстанских специалистов отрасли, проведены 26 презентаций и несколько сотен деловых встреч.

Отечественные турагентства высоко оценили туристский потенциал Петербурга - от культурного и событийного - до школьного, оздоровительного и промышленного. Стороны выразили заинтересованность в реализации совместных проектов в сфере туризма.

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«Питер - одно из наших любимых направлений. Мы благодарны возможности прийти и познакомиться с новыми туроператорами, судоходной компанией. Понравились формат мероприятия, солидный уровень участников», - отметил Ахмадьяр Сиранов, гендиректор туристской компании WMG в Алматы.

Следующая остановка роуд-шоу в СНГ запланирована на конец июля 2023 года
в городах Беларуси.


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