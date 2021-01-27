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Роттердам восстанавливают после беспорядков

Автор:  
Арнур Рахимбеков
27 Января 2021, 08:59
Роттердам восстанавливают после беспорядков

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Мэр Роттердама обратился к населению через социальные сети после беспорядков, которые произошли 25 января в нескольких городах Нидерландов, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Роттердама Акмед Абуталеб сделал запись в Twitter, сообщив, что коммунальные службы города вынуждены восстанавливать испорченные объекты мегаполиса.

В понедельник вечером в Нидерландах произошли беспорядки, где сотни молодых людей протестовали против ограничений из-за коронавируса в Амстердаме, Гааге, Роттердаме, Зволле и других городах.

Протестующие били стекла, разрушали автобусные остановки и грабили магазины. В результате полицией Нидерландов было задержано более 150 человек, младшему из которых исполнилось 14 лет.

«Хорошо ли вам теперь, когда вы создали хаос в своем городе? После того, что вы нанесли ущерб предпринимателям? Вам приятно просыпаться рядом с полной сумкой украденных вещей?» – спрашивает участников беспорядков А. Абуталеб.

Вместе с тем мэр Роттердама, известный в Нидерландах своими прямыми выступлениями, просит родителей по соображениям безопасности следить за своими детьми и подростками.

«Эти беспорядки не имеют ничего общего с протестами или борьбой за свободу. Мы должны победить вирус вместе, потому что это единственный способ вернуть себе свободу, - заявил лидер нидерландской партии «CDA» Вопке Хукстра. - Мы не собираемся капитулировать из-за нескольких хулиганов», - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах в субботу, 23 января, вступил в силу комендантский час: первый со времён Второй мировой войны. Запрет на появление на улице будет действовать с 21:00 до 04:30 часов.

В стране уже действует жёсткий карантин. Заведения, работа которых не считается жизненно необходимой, закрыты.
Вместе с тем прибывающие в Нидерланды граждане государств, не входящих в Евросоюз и Шенгенскую зону, должны будут предъявлять отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, заявил глава правительства страны. Данное требование не распространяется на граждан Нидерландов, других граждан ЕС и членов их семей.

Напомним, первые дозы вакцины против коронавируса, разработанной американской фармацевтической компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech, прибыли в Нидерланды в конце декабря.


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