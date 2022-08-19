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Ротацию директоров школ провели в СКО
19 Августа 2022 12:44

Ротацию директоров школ провели в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области впервые провели ротацию директоров школ и заведующих детскими садами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления образования Назир Жашибеков на заседании акимата сообщил, что летом переместили девять директоров средних школ и 11 заведующих дошкольными учреждениями.

«С этого года прием педагогов в учреждения образования проводится на конкурсной основе, кроме малокомплектных школ. Для участия в конкурсе лица, впервые приступающие и возобновляющие педагогическую деятельность, обязательно должны пройти национальное квалификационное тестирование», - добавил Н.Жашибеков.

Он отметил, что в этом году произошли изменения в школьной программе.

«С 1-го сентября во всех классах исключен предмет «Самопознание». В школах с казахским языком обучения с 1-го класса будут изучать только казахский язык, в школах с русским языком обучения — казахский и русский языки. Изучение русского языка в школах с казахским языком обучения планируется со 2-го класса. Английский язык - только с 3-го класса в школах и с казахским, и русским языками обучения. Часы языков и самопознания будут переданы на изучение других предметов», - прокомментировал Н.Жашибеков.

Учебный год в школах продлится до 31-го мая. Продолжительность летних каникул составит ровно три месяца - с 1-го июня по 31-е августа.


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