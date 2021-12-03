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Ротацию директоров школ начнут с 2022 года в Казахстане

3 Декабря 2021 13:27
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Ротацию директоров школ начнут с 2022 года в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов пояснил меры по ротации директоров школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Принимаются меры по освобождению учителей от несвойственных функций, проверок, учтены материальные стимулы. Советы по этике проводятся. В целом эта работа проводится. Мы меняем систему приема педагогов на работу. Если до этого времени педагога мог принимать на работу сам директор, и, понятно, что были определенные риски, то в настоящее время мы внесли изменения. Сейчас прием педагогов проводится через конкурс по четким измеримым квалификационным требованиям», - сказал во время заседания Комиссии по правам человека при Президенте РК Асхат Аймагамбетов.

Также министр отметил, что в этом году ведомством была утверждена новая система назначения директоров организаций образования.

«С этого года начинает работу новый институт - институт ротации директоров. У нас достаточно большое количество директоров работают продолжительное время - более 10 лет в одной школе, есть сегодня необходимость мотивировать, их ротировать. Поэтому были внесены изменения в соответствующие законодательства, утвержден был приказ. Уже со следующего года начинается ротация директоров школ», - проинформировал министр.

Ранее сообщалось , что под ротацию попадают руководители, проработавшие в одной и той же организации образования более 4 или 7 лет.

При этом первый руководитель, находящийся на занимаемой должности 4 (четыре) года со дня назначения на должность в данной организации образования, может отказаться от предложенной ротации и, соответственно, продолжить свою работу в рамках действующего трудового договора.

Однако, если руководитель работает в данной организации уже более 7 лет, то он подлежит обязательной ротации.


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#Образование   #МОН  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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