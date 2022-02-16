Ростом потребления синтетических наркотиков среди казахстанской молодежи обеспокоены депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За три года количество молодежи, зависимой от синтетических наркотиков, выросло в 2,5 раза. Об этом на пленарном заседании Мажилиса сообщил депутат Мади Ахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проблема синтетических наркотиков становится все более острой в нашей стране. Об этом свидетельствует закрытие вчера в самом сердце столицы крупной лаборатории по производству синтетических наркотиков. Синтетика, которая около десятка лет назад вышла на рынок под разными названиями «меф, кристалл, скорость, соль», отравляя сознание, превращает жизнь молодого поколения в пытку. Глава государства уделил особое внимание данному вопросу и поручил Правительству принять соответствующие меры. Тем не менее, по информации Министерства внутренних дел, в 2021 году зарегистрировано 1 036 преступлений, связанных с оборотом синтетических наркотиков, изъято более 160 кг психоактивных веществ, 3,5 тонн прекурсоров, уничтожено 14 нарколабораторий, но за последние три года количество наркозависимых молодых людей увеличилось в 2,5 раза», - сказал Мади Ахметов, оглашая депутатский запрос в адрес заместителя главы правительства Ералы Тугжанова. Мажилисмен добавил, что синтетические наркотики для подростков в свободной торговле, доступны и дешевы. Заказать их не составит большого труда, если вы пользуетесь Telegram. Налажена «бесконтактная» торговля товарами через QIWI-кошелек, криптовалютные онлайн-платежи.

«Также в последнее время участились случаи вербовки подростков в качестве «курьера, кладчика», которые современным языком называют себя «кладменом, минером». В социальных сетях часто встречаются сообщения, не требующие опыта, предлагающие эффективный график работы, высокую заработную плату и даже «карьерный рост». В нынешних непростых условиях молодых людей не интересует возможность зарабатывать до 150-200 тысяч тенге в неделю. В результате «кладмены» и «минеры» привлекаются к ответственности и сидят за решеткой, а наркоторговцы остаются в тени и находятся на свободе. Эта ситуация может обернуться трагедией для любой семьи. Наркомания не делится на богатую-бедную, молодую-старую. Поэтому прошу учесть соответствующие предложения и принять срочные меры», - отметил мажилисмен.

В этой связи депутаты считают необходимым провести исследование по наркомании среди молодежи, выявить количество наркозависимых; повысить квалификацию и оснастить современной техникой специалистов компетентных органов; усилить системную профилактическую работу среди подростков.