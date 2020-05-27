Ростислав Коняшкин: Процесс отбора в Президентский кадровый резерв – сам по себе ценность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своей предвыборной программе объявил, что для продвижения молодых управленцев на госслужбе будет создан «Президентский кадровый резерв», в который на конкурсной основе отберут 300 молодых специалистов. В настоящее время Президентский кадровый резерв полностью сформирован, и в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» о своей карьере на госслужбе рассказывает один из резервистов - заместитель председателя Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Ростислав Коняшкин.

– Ростислав Анатольевич, когда вы поступили в Президентский молодежный кадровый резерв и где вы работали в то время? Какое у вас образование?

– После окончания учебы в МГУ я начал работу по проектам SAP. Это, однозначно, был полезный опыт для понимания как IТ-систем, так и процессов работы национальных компаний. Однако, честно говоря, это не было действительно интересным и увлекательным делом для меня. Поэтому я в свое время и принял приглашение в «Astana Innovations», для того чтобы развивать проект «Smart Astana». Именно этот опыт в дальнейшем и определил направление моей деятельности и сферу, которой я хотел бы заниматься.

Верю, что технологии, внедряемые в нашу повседневную жизнь, сделают ее комфортнее и лучше. Они затрагивают как социальные аспекты жизни людей, безопасность, так и расширяют возможности государственных органов в использовании инструментов поддержки принятия управленческих решений, анализа, прогнозирования и дальнейшей имплементации новых проектов, корректировки существующего курса.

В момент, когда я поступал в Президентский кадровый резерв, я курировал проектную работу в корпоративном фонде «Фонд поддержки исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта» при Назарбаев Университете. Деятельность фонда направлена на имплементацию и развитие технологий искусственного интеллекта, развитие социальных, экономических аспектов жизни людей.

– Почему вы приняли решение стать госслужащим?

– Как таковое решение стать госслужащим было принято уже после предложения должностей. Я считаю, что человек максимум своих компетенций может проявить только при наличии возможностей иногда кардинального изменения текущих процессов, внедрения новых инициатив. Поэтому предложенная после собеседования должность и направление работы показались мне интересным вызовом, возможностью применить накопленные компетенции, внедрить новые идеи в текущую деятельность.

– Насколько для вас было сложно пройти испытания для зачисления в резерв?

– Когда услышал о проведении отбора, сразу решил участвовать. Считаю, что этот отбор представляет ценность не только своим конечным результатом, то есть зачислением в резерв, здесь важен и сам процесс отбора. Пройти все эти этапы было очень интересно, познавательно, а благодаря процессу оценки компетенций мы даже получили информацию о внешнем взгляде на свои сильные и слабые стороны, рекомендации по дальнейшему развитию. То есть, такой опыт интересен сам по себе.

– Какие ступени вы прошли на госслужбе? Довольны ли вы своей профессиональной карьерой?

– Это моя первая должность на государственной службе. Ранее я работал в квазигосударственном секторе, как при акимате, так и при министерстве, но различия, в любом случае, существенные. Я, кстати, читал комментарии к публикациям о Президентском резерве, в которых много говорилось о том, что должности получают только те, кто и так уже занимал высокие позиции на государственной службе. Но, как видите, немало и тех, кто, как и я, пришел в госсектор впервые.

– Занимаетесь ли вы самообразованием, и если да, то в каких направлениях?

– Считаю, что самообразование – это важнейший элемент развития любого человека. Поэтому я стараюсь уделять этому внимание. Сейчас меня особенно интересует сфера проектного менеджмента, в этом году я планирую пройти сертификацию IPMA B по управлению программами.

– С чего начинается ваш рабочий день на этой должности? Как изменилась работа в условиях карантина?

– Стараюсь начинать день с приоритизации задач: срочные, важные, влияющие на другие задачи. Я стал уделять этому больше внимания именно после введения карантина и перехода сотрудников госорганов на удаленный формат работы. Потому что при этом мы все столкнулись с непривычными условиями труда, как в части самоорганизации, так и в части контроля результатов работы. Соответственно, нам всем пришлось менять и наш рабочий график: он стал более гибким и ориентированным на результат.

Для IТ-сектора пандемия стала одновременно и сложным испытанием, и одним из главных драйверов его развития. Ускоренный перевод привычных нам сервисов в онлайн-формат, повышение уровня доверия к цифровым технологиям – всё это уже новая реальность.

– Над какими проектами сейчас работаете?

– Сейчас мы развиваем мобильное приложение «eGov mobile». В нем пользователь может получить 60 услуг и сервисов. Также доступны цифровые документы: удостоверение личности; свидетельство о рождении ребенка; свидетельство о заключении или расторжении брака; о перемене имени, фамилии, отчества. После принятия законопроекта «О цифровых технологиях», который сейчас рассматривается в Сенате, такие цифровые документы получат полную легитимность и смогут применяться наравне с бумажными аналогами. Перечень таких документов будет постоянно расширяться. Для этого важно, чтобы другие государственные органы подключались к этому процессу, поэтому мы уже ведем с ними переговоры.

Вы знаете, уже реализована возможность получения ЭЦП удаленно, без посещения ЦОНов, сейчас мы продолжаем работу в этом направлении. Недавно запустили возможность получения ЭЦП через приложение «eGov mobile».

Думаю, люди уже в курсе и наших планов по получению государственных услуг при помощи QR-кода. Министр Аскар Жумагалиев рассказывал об этом на своей странице в Facebook. Дело в том, что если вы являетесь активным пользователем приложения, то уже знаете, что с его помощью можно авторизоваться на портале egov.kz, считав QR-код с веб-браузера на компьютере. Теперь же мы решили использовать эту технологию и для получения услуг. То есть, пользователь будет заходить на портал электронного правительства egov.kz, заказывать услугу и подписывать свою заявку, считав QR-код через мобильное приложение eGov mobile. Значит, больше не нужно будет устанавливать на компьютер программу NCALayer и хранить свою ЭЦП на компьютере или на почте.

Планируем, что первые услуги с функционалом такого подписания запустим уже в следующем месяце и далее, поэтапно, будем расширять перечень госуслуг, доступных для подписания через QR-код.

– Спасибо за беседу!