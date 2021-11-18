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Роста ВВП до 4% ожидает Нацбанк в 2021 году

18 Ноября 2021 11:55
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Роста ВВП до 4% ожидает Нацбанк в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка Ерболат Досаев озвучил прогноз социально-экономического развития, подготовленный в целях формирования республиканского бюджета на 2022-2024 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Прогноз опирается на активную восстановительную динамику мировой и национальной экономик. Реализуемые антикризисные инициативы Главы государства позволили в короткие сроки вернуть национальную экономику на допандемический уровень. По итогам 10 месяцев т.г. рост ВВП Казахстана составил 3,5% при средней цене на нефть на уровне 70 долларов США за баррель», - сказал Ерболат Досаев на пленарном заседании Сената.

По его словам, данная динамика соответствует оптимистичному сценарию (70 долл. США за баррель) развития казахстанской экономики, при котором Национальный Банк ожидает роста ВВП в 2021 году на уровне 3,7-4,0%.

«Такое быстрое восстановление мировой и национальной экономик стало возможным в результате продолжающихся программ фискального стимулирования и мягких денежно-кредитных условий», - отметил глава Нацбанка.

«В то же время, данные факторы привели к восстановлению потребительского спроса и существенному росту инфляционного давления в мире. С начала т.г. рост цен обновляет исторические максимумы. В крупнейших экономиках мира инфляция достигла новых максимумов: в США она достигла 30-летних максимумов (c 1990 года) до 6,2%, в ЕС – до 4,1% (максимум за 13 лет)», - заключил Е. Досаев.


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#Правительство РК   #Нацбанк Казахстана   #Экономика  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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