Роста числа инфицированных коронавирусом после праздничных дней опасаются в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области санитарные врачи предупреждают жителей региона о возможном ухудшении ситуации после пятидневных выходных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Татьяна Горлова отметила, что может повториться сценарий января, когда после празднования Нового года начался рост заболеваемости.

«С 14 декабря 2020-го в области были ослаблены ограничительные меры, однако многочисленные социальные контакты во время праздничных дней привели к росту заболеваемости на 42% в январе 2021 года. Регион снова попал в «красную зону», и нам снова пришлось вводить режим локдауна. Чтобы ситуация не повторилась, рекомендуем не проводить массовые мероприятия, праздник отмечать в узком семейном кругу, реже посещать места массового скопления, в случае посещения соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком, постоянно носить маски», - сказала Т. Горлова.

Он подчеркнула, что пока единственный и надежный способ остановить распространение коронавируса – это вакцинация. И призвала североказахстанцев в случае приглашения на прививку получить ее и защитить себя и своих родных.

«За последние семь дней заболеваемость снижена на 14% - со 192 до 164 случаев. С 1 февраля начата кампания по вакцинации населения против коронавируса. Сейчас прививаются медицинские работники, учителя и полицейские. Всего привито первым компонентом 2445 человек, или 61% от подлежащих, вторым компонентом – 1183», - сообщила Т. Горлова.

За минувшие сутки в регионе выявили 21 нового инфицированного. В том числе семь - в Петропавловске, остальные – в пяти районах области.

В регионе действуют четыре лаборатории. В этом году они провели 78 695 ПЦР-исследований на коронавирус.

Всего по области зарегистрировали 12 805 случаев коронавируса. Из них 60% выявили среди лиц, обратившихся за медицинской помощью, 24% - среди контактных и 16% - при профилактическом обследовании.