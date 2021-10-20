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Рост заболевания КВИ среди детей отмечают в Узбекистане

Автор:  
Мадибек Джанибеков
20 Октября 2021, 14:53
Рост заболевания КВИ среди детей отмечают в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане отмечается рост заболевания коронавирусом среди детей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства здравоохранения РУ за последние два месяца дети до 14 лет вышли на третье место по числу заболевших коронавирусом в республике.

Согласно статистике заболевания за сентябрь и октябрь, лица старше 60 составляют 20 % от всех больных; лица от 30 до 39 лет – 19%; дети до 14 лет - 16 %; лица от 20 до 29 лет - 14 %; лица от 40 до 49 лет – 13%; лица от 50 до 59 лет - 12 %; подростки от 15 до 19 лет – 6%.

«В настоящее время в Зангиатинских инфекционных больницах № 1 и № 2 находятся на лечении 333 человека в тяжелом состоянии и 224 человека в крайне тяжелом состоянии. Из общего числа больных в этих учреждениях 172 пациента — это дети», - сообщает Минздрав РУ.


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