Рост заболеваемости ветряной оспой отмечается в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызской Республике с начала года наблюдается подъем заболеваемости ветряной оспой, передает собственный корреспондент со ссылкой на департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения КР.

По данным ведомства, с 01.01.2022 года по 01.06.2022 года зарегистрировано 9 тыс. 205 случаев по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (1364 случая), тем самым отмечается рост заболеваемости.

Болеют преимущественно дети в возрасте до 14 лет – 7 тыс. 763 случая, взрослые – 1 тыс. 442 случая. За пять месяцев текущего года было госпитализировано 369 человек, в 2021 году – 93 случая. Подъем заболеваемости наблюдается в основном в организованных коллективах среди детей дошкольного и школьного возраста из-за близкого контакта в закрытых помещения.

Заболевание ветряной оспой характеризуется высокой заразностью, передается воздушно-капельным путем при чихании, кашле, разговоре. На коже и слизистых оболочках появляется сыпь в виде мелких пузырьков. Человек является единственным источником инфекции. Восприимчивость к ветряной оспе очень высокая. Больные становятся заразными в конце инкубационного периода (за 48 часов до появления сыпи) и до пятого дня с момента появления последнего элемента сыпи. После перенесенного заболевания формируется пожизненный иммунитет.