Рост заболеваемости туберкулезом отмечают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области эпидемиологическая ситуация по заболеваемости туберкулезом по итогам прошлого года остается нестабильной. Об этом сообщил в прямом эфире в социальной сети главный санитарный врач региона Асет Жуматаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации А. Жуматаева, по итогам 2022-го года рост заболеваемости составил около 16 %. Выявили 210 новых случаев.

«Увеличение числа больных туберкулезом на 22 % наблюдается в Петропавловске. Среди районов показатель возрос в Кызылжарском, Айыртауском, Есильском и Уалихановском. Среди детей в возрасте от 0 до 14 лет отмечается снижение заболеваемости на один случай. В то же время рост в два раза – среди подростков 15-17 лет», - проинформировал главный санврач области.

Он пояснил, что заболеваемость туберкулезом среди подростков возросла из-за снижения иммунитета на фоне гормональной перестройки организма. Среди заболевших есть и ранее тубинфицированные дети и перенесший COVID-19 подросток.

«Основные признаки туберкулеза: кашель более двух недель, боли в грудной клетке, ночная потливость, снижение массы тела, длительное повышение температуры до 37-37,5 градусов, общая утомляемость. Эти симптомы могут появиться и при других заболеваниях. Причину возникновения таких симптомов может определить только медицинский работник. Режим и сроки лечения зависят от формы туберкулезного процесса и успеха в лечении. Чтобы заболевание не перешло в хроническую, более тяжелую форму, оно должно быть непрерывным и длительным. Общий курс – не менее 6-8 месяцев. Лечение туберкулеза на всех этапах проводится бесплатно», - сказал А. Жуматаев.

Профилактика туберкулеза начинается с вакцинации ребенка в роддоме на вторые-четвертые сутки после рождения. Она проводится здоровым доношенным детям. В результате в организме вырабатывается иммунитет, который сохраняется в течение определенного времени. В возрасте шести лет проводится ревакцинация.

«Санитарно-противоэпидемическая профилактика включает в себя комплекс мер, направленных на предупреждение распространения инфекции. Это регулярное флюорографическое обследование взрослого населения. Постановка пробы Манту детям группы риска для своевременного выявления заболевания, регулярное обследование лиц контактных с больным туберкулезом. Проведение санитарных мероприятий в очаге туберкулезной инфекции», - добавил А. Жуматаев.

Главный санврач области напомнил, что основной путь передачи туберкулезной инфекции – воздушно-капельный. В день больной выделяет в окружающую среду до семи млрд возбудителей туберкулеза. Не получая лечения, он заражает от 10 до 15 человек.

«Только 5-10 % заразившихся людей заболевают туберкулезом при ослаблении иммунитета организма. Поэтому чаще всего заболевают люди, страдающие алкоголизмом, наркоманией, ВИЧ –инфекцией, хроническими заболеваниями. Неблагоприятным фоном являются стресс, плохое питание, переохлаждение», - сказал А. Жуматаев.