Рост заболеваемости туберкулезом отмечается в семи районах Акмолинской области

О заболеваемости туберкулезом в Акмолинской области рассказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона Галымбек Алин.

В этом году в Акмолинской области выявлено 111 новых случаев туберкулеза, заболеваемость в сравнении с аналогичным периодом 2024 года снизилась на 7,2%. Однако при этом отмечается рост заболеваемости туберкулезом в Аккольском, Буландинском, Бурабайском, Биржан сал, Ерейментауском, Есильском, Жаксынском районах.

Смертность от туберкулеза в области составила четыре случая, что на один случай меньше, чем в прошлом году. Так, в феврале зарегистрирован один летальный случай материнской смертности, был скрыт факт контакта с туберкулезными больными и отсутствовала солидарная ответственность к своему здоровью.

— Зарегистрировано четыре запущенных случая, в том числе: по одному — в Аккольском и Сандыктауском районах, и два — в городе Кокшетау. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года отмечается рост на три случая. Причины запущенных случаев туберкулеза — низкая настороженность врачей по отношению к туберкулезу, равнодушие пациентов к своему здоровью, несвоевременное прохождение флюорографического обследования у контингентов с высоким риском заболевания, — отметил Галымбек Алин.

Один случай болезни в Целиноградском районе зарегистрирован среди детей. Среди подростков также один заболевший выявлен в Кокшетау.

— В родильных учреждениях Акмолинской области родилось 3384 ребенка, охвачены вакцинацией БЦЖ 3253 — 96,1%. Не привит 131 ребенок: 73 — по причине медицинских отводов и 66 — из-за отказов. Охват флюорографическим обследованием группы риска и обязательного контингента составил 91,4%, — добавил санврач.

Наименьший охват отмечается в Ерейментауском, Жаксынском, Коргалжинском, Целиноградском, Шортандинском районах и городах Степногорск и Кокшетау.

— В соответствии с требованиями приказа министра здравоохранения РК № 69 об утверждении «Правил проведения расследований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» проведено 50 расследований в 43 очагах туберкулеза, из них выявлены нарушения санитарных правил в восьми расследованиях (Аккольский, Жаксынский, Шортандинский районы и города Кокшетау, Степногорск). По выявленным нарушениям на ответственных лиц наложено шесть административных штрафов, выдано семь рекомендаций и восемь предписаний, — резюмировал спикер.

Ранее сообщалось, какие методы для выявления туберкулеза применяются в Казахстане.