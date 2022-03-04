Рост заболеваемости скарлатиной и ветряной оспой зарегистрирован в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Благодаря кампании вакцинации в Акмолинской области с начала текущего года не зарегистрированы такие инфекции, как столбняк, дифтерия, краснуха, корь, полиомиелит, эпидемический паротит, коклюш. Однако медиков настораживает тот факт, что количество отказов от плановой вакцинации детей в регионе увеличилось на 1,9%. Об этом на прошедшем брифинге сообщила главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, эпидемиологическая ситуация в Акмолинской области стабильная. С начала текущего года не зарегистрированы особо опасные инфекции, а также такие вакциноуправляемые инфекции, как столбняк, дифтерия, краснуха, корь, полиомиелит, эпидемический паротит, коклюш.

Заболеваемость менингококковой инфекцией в области характеризуется как стабильная, зарегистрировано два случая, как и в прошлом году.

«Случаи зарегистрированы в Сандыктауском районе у ребенка в возрасте двух лет и Целиноградском районе у 46-летнего взрослого», - поделилась А. Мусина.

В 2021 году отмечалось снижение заболеваемости скарлатиной в 2,2 раза, зарегистрировано 38 случаев. Однако с начала 2022 года зарегистрировано уже восемь случаев болезни, то есть наблюдается рост в четыре раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«В 2021 году отмечалось в целом снижение заболеваемости ветряной оспой в 1,1 раз, зарегистрировано 928 случаев. Однако с начала текущего года отмечается рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 7,7 раза, зарегистрировано 216 случаев», - отметила главный госсанврач региона.

В 2021 году в регионе в сравнении с 2020 годом отмечается рост случаев острых кишечных инфекций в 1,6 раза. Превышение среднеобластного показателя отмечается в Бурабайском районе, городах Кокшетау и Степногорске. Показатели выросли за счет подъема заболеваемости ротавирусными энтеритами. Зарегистрировано 225 случаев ротавирусной инфекций, то есть отмечается рост в четыре раза. Все случаи заболевания зарегистрированы среди детей до 14 лет, что указывает на несоблюдение правил личной гигиены мамами заболевших детей.

«С начала текущего года зарегистрировано 30 случаев острых кишечных инфекций, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост в 10 раз (в 2021 году – три случая). Также отмечается рост сальмонеллеза, с начала года зарегистрировано пять случаев», - добавила А. Мусина.

За последние пять лет отмечается положительная тенденция по снижению заболеваемости вирусным гепатитом А. Так, с 2018 года, когда было зарегистрировано 18 случаев, она снизилась до нуля в 2021 году, благодаря плановой вакцинации. С начала текущего года зарегистрирован один случай вирусного гепатита А у невакцинированного ребенка до 14 лет в Сандыктауском районе.

«В результате проводимой вакцинации против кори за последних два года корь на территории области не регистрировалась. Благодаря кампании по дополнительной иммунизации против кори заболеваемость снизилась с 282 случаев в 2019 году до нуля в 2021 году. С начала текущего года случаев кори не зарегистрировано. Однако настороженность вызывает тот факт, что по итогам 2021 года охват вакцинацией, согласно Национальному календарю прививок РК,по области составил 89,8% при рекомендуемых ВОЗ не менее 95%», - отметила спикер.

Так, за январь текущего года плановыми прививками охвачено 6,9 % детского населения при оптимальном 7,9%. Охват вакцинацией против кори составил 6%, при оптимальном - 7,9%. Охват вакцинацией против вирусного гепатита А составил 4,6%, при оптимальном 7,9%.

«Количество отказов от вакцинации увеличилось с 615 в 2020 году до 627 в 2021 году - на 1,9%. Порядка 40% приходится на личные убеждения, 50% составляют временные медотводы. При этом количество отказов по личным убеждениям увеличилось на 11%. В этой связи хотелось бы обратиться к родителям: на сегодня вакцинация является наиболее эффективным методом профилактики и предупреждения инфекционных заболеваний. Позаботьтесь о здоровье своего ребенка и своевременно проведите на прививку!» - подытожила А. Мусина.