Рост заболеваемости ротавирусной инфекцией в семь раз отмечается в Акмолинской области

С начала этого года в Акмолинской области отмечается рост заболеваемости ротавирусной инфекцией в семь раз. Об этом сообщил заместитель главного государственного санитарного врача Акмолинской области Серик Омарханов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Так, по словам спикера, за 4 месяца 2024 года в регионе зарегистрировано 70 случаев заболевания, за аналогичный период 2023 года — 10 случаев.

— Ротавирусная инфекция — это острая кишечная инфекция, вызываемая ротавирусами. Ротавирусной инфекцией чаще болеют дети младших возрастов. В Акмолинской области с начала этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост заболеваемости ротавирусной инфекцией в семь раз. Заболеваемость ротавирусной инфекцией характеризуется наличием сезонных подъемов в холодное время года. В теплое время года отмечается снижение заболеваемости, — поделился Серик Омарханов.

Пик заболеваемости по области в 2024 году отмечался в марте и составил половину всех выявленных случаев — 35, в апреле отмечено снижение заболеваемости на 20%.

Наибольшее число заболевших ротавирусной инфекцией зарегистрировано в городе Кокшетау — 41 случай и Бурабайском районе — 14 случаев. В Зерендинском и районе Биржан Сал выявлено по четыре случая заболевания, в Буландинском и Сандыктауском районах по два случая, в Атбасарском, Есильском и Жаркаинском районах — по одному случаю.

— Заболеваемость зарегистрирована среди детей в возрасте до года — восемь случаев, от 1 до 3-х лет — 52 случая, 4-5 лет — 10 случаев. Среди заболевших детей трое организованные: это два воспитанника детского сада «Солнышко» города Макинска и один — детского сада «Ромашка» поселка Бурабай, — добавил Серик Омарханов.

Как добавил спикер, источником инфекции являются больные с выраженной или скрытой клинической картиной. Вирус проникает в организм с загрязненных предметов и грязной кожи рук. Также заболевание распространяется воздушно-капельным путем от больного и алиментарным путем, то есть при употреблении в пищу плохо вымытых продуктов и загрязненной воды.