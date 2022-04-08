Рост заболеваемости острой кишечной инфекцией отмечается в Акмолинской области
По словам спикера, основными причинами возникновения заболеваний послужило несоблюдение личной гигиены и условий хранения готовых блюд.
«В Акмолинской области зарегистрировано 22 случая острой кишечной инфекции и три случая сальмонеллеза. Из них большая часть пришлась на город Кокшетау – в областном центре выявлено 19 случаев кишечной инфекции и три случая сальмонеллеза», - поделилась А. Мусина.
В организм здорового человека возбудители кишечной инфекции попадают через рот: вместе с пищей, водой или через грязные руки. Например, дизентерия может начаться, если попить воду из-под крана, парное (некипяченое) молоко. Кишечную палочку можно съесть вместе с некачественным кефиром или йогуртом. Возбудители сальмонеллеза попадают к человеку через любые зараженные продукты: куриное мясо и яйца, вареную колбасу, плохо промытые или вымытые грязной водой овощи и зелень.
«Рекомендуем при проведении ифтаров (ауызашар) закупать только сертифицированные продукты питания, соблюдать технологию приготовления и товарное соседство сырой и готовой продукции, избегать в меню блюд с использованием майонеза и сметаны, белковых и кремовых тортов, пирожных и других скоропортящихся продуктов. Также рекомендуется не допускать заблаговременного накрытия столов, не использовать остатки пищи на следующий день, не допускать присутствия посторонних людей на кухне», - обратилась к акмолинцам А. Мусина.
Главный госсанврач региона призвала не покупать продукты у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли.