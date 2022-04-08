Рост заболеваемости острой кишечной инфекцией отмечается в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области в сравнении с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости острой кишечной инфекцией на 22 случая, в 16 (73%) случаях выявлен ротовирус. Об этом на прошедшем брифинге сообщила главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, основными причинами возникновения заболеваний послужило несоблюдение личной гигиены и условий хранения готовых блюд.

«В Акмолинской области зарегистрировано 22 случая острой кишечной инфекции и три случая сальмонеллеза. Из них большая часть пришлась на город Кокшетау – в областном центре выявлено 19 случаев кишечной инфекции и три случая сальмонеллеза», - поделилась А. Мусина.

В организм здорового человека возбудители кишечной инфекции попадают через рот: вместе с пищей, водой или через грязные руки. Например, дизентерия может начаться, если попить воду из-под крана, парное (некипяченое) молоко. Кишечную палочку можно съесть вместе с некачественным кефиром или йогуртом. Возбудители сальмонеллеза попадают к человеку через любые зараженные продукты: куриное мясо и яйца, вареную колбасу, плохо промытые или вымытые грязной водой овощи и зелень.

«Рекомендуем при проведении ифтаров (ауызашар) закупать только сертифицированные продукты питания, соблюдать технологию приготовления и товарное соседство сырой и готовой продукции, избегать в меню блюд с использованием майонеза и сметаны, белковых и кремовых тортов, пирожных и других скоропортящихся продуктов. Также рекомендуется не допускать заблаговременного накрытия столов, не использовать остатки пищи на следующий день, не допускать присутствия посторонних людей на кухне», - обратилась к акмолинцам А. Мусина.

Главный госсанврач региона призвала не покупать продукты у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли.