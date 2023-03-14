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    19:21, 13 Март 2023 | GMT +6

    Рост заболеваемости ОРВИ продолжится до апреля – Айжан Есмагамбетова

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова проинформировала об эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По ее словам, эпидситуация по заболеваемости коронавирусной инфекции стабильная. Еженедельно регистрируется до 100 случаев КВИ.

    «Но при этом мы отмечаем, что в семи регионах показатель R, который свидетельствует о том, что инфекция продолжает распространяться, больше единицы. В соответствии с постановлением госсанврача в регионах, где показатель R больше 1, рекомендуется в местах массового скопления людей использовать маски», - сказала главный санврач во время заседания Центральной избирательной комиссии.

    Продолжается сезонный подъем заболеваемостью ОРВИ и гриппом, который начался 1 октября. В Казахстане зарегистрировано более 3,8 млн случаев ОРВИ и 3 234 случая гриппа. Еженедельно регистрируется порядка 160 тысяч случаев ОРВИ.

    «При этом, следует отметить, что снижение заболеваемости в феврале не отмечается, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость выросла на 30%. Согласно прогнозу эпидемиологической ситуации в РК, рост заболеваемости ОРВИ сохраняется до апреля с последующим снижением», - пояснила Айжан Есмагамбетова.


    Теги:
    Минздрав РК Здравоохранение
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