Рост заболеваемости ОРВИ продолжится до апреля – Айжан Есмагамбетова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова проинформировала об эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, эпидситуация по заболеваемости коронавирусной инфекции стабильная. Еженедельно регистрируется до 100 случаев КВИ.

«Но при этом мы отмечаем, что в семи регионах показатель R, который свидетельствует о том, что инфекция продолжает распространяться, больше единицы. В соответствии с постановлением госсанврача в регионах, где показатель R больше 1, рекомендуется в местах массового скопления людей использовать маски», - сказала главный санврач во время заседания Центральной избирательной комиссии.

Продолжается сезонный подъем заболеваемостью ОРВИ и гриппом, который начался 1 октября. В Казахстане зарегистрировано более 3,8 млн случаев ОРВИ и 3 234 случая гриппа. Еженедельно регистрируется порядка 160 тысяч случаев ОРВИ.

«При этом, следует отметить, что снижение заболеваемости в феврале не отмечается, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость выросла на 30%. Согласно прогнозу эпидемиологической ситуации в РК, рост заболеваемости ОРВИ сохраняется до апреля с последующим снижением», - пояснила Айжан Есмагамбетова.