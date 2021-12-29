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Рост заболеваемости ОРВИ отмечается в Алматы

29 Декабря 2021 13:49
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Рост заболеваемости ОРВИ отмечается в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы увеличилось количество заболевших острой респираторной вирусной инфекцией. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Садвакас Байгабулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По его словам, с 1 сентября текущего года зарегистрировано 114 679 случаев ОРВИ, в прошлом году - 36 325.

«В этом году в городе была выявлена версия гриппа H3N2 у 48 человек. Осенью против гриппа провакцинировались 174 373 человека. Из них 161 495 человек получили прививки бесплатно из бюджета» ,- сказал Садвакас Байгабулов.

Кроме того, он добавил, что на прошлой неделе 75,7% инфицированных коронавирусом это - жители старше 20 лет.

«За прошедшую неделю число случаев заражения вирусом среди работников учреждений выросло, к примеру, среди работников ТОО, ИП заражение увеличилось с 21% до 25%, среди пенсионеров - с 20 до 24%. Тем не менее, заражение вирусом среди студентов снизилось с 3% до 2,4%, а среди школьников - с 11 до 6%», - сказал он.

Выяснилось, что у 94 процента учащихся, заболевших коронавирусом, заражение произошло не в классе, а в семье.


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#Алматы   #Здравоохранение  
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Автор:

Гульзат Сахова

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