Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрирован в Акмолинской области

9 Декабря 2022, 11:55

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрирован в Акмолинской области. Об этом на брифинге сообщила главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина.

По словам спикера, на 7 декабря 2022 года в регионе зарегистрировано 39749 случаев ОРВИ/гриппа. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост заболеваемости в 1,4 раза. При этом 234 случая ОРВИ зарегистрировано среди беременных.

«С начала ноября по сравнению с предыдущими неделями отмечается рост заболеваемости среди детей: за 45 неделю эпидсезона - в 1,5 раза, за 46 неделю - в 1,2 раза, за 47 неделю - в 1,3 раза», - проинформировала А. Мусина.

Тяжелым осложнением респираторных заболеваний является пневмония. Так, с начала эпидемического сезона госпитализировано 336 лиц из 2354 заболевших пневмонией.

«На детей до 14 лет приходится 281 случай, среди детей до 1 года - 79. По сравнению с прошлым годом количество госпитализированных детей с пневмонией увеличилось на 20%», - пояснила главный госсанврач.

Занятость коек пульмонологического отделения составляет 100%, в детском инфекционном отделении - 70%.

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ в 1,7 раз еще в октябре было вынесено постановление главного государственного санитарного врача области «О введении ограничительных мероприятий в организациях здравоохранения и образования». Так, в организациях образования организованы утренние фильтры для выявления детей и сотрудников с признаками ОРВИ, предусмотрены мероприятия по изоляции заболевших детей, усилению режима проветривания классов, ведению ежедневного мониторинга температурного режима. При регистрации групповых заболеваний ОРВИ более 20% среди детей в классе предусмотрено приостановление учебного процесса в классе, при регистрации более 30% на объекте образования - приостановление учебного процесса во всей организации.

В организациях здравоохранения введены ограничения по времени нахождения посетителей, выделены дополнительные кабинеты приема, ведется соблюдение режима проветривания, увеличена продолжительность работы медорганизаций.