Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечают в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — С начала года в Костанайской области отмечается в целом благополучная эпидемиологическая ситуация. Однако наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Гулим Досумову.

В области, по данным департамента, не зарегистрированы случаи кори, краснухи, эпидемического паротита, коклюша, менингококковой инфекции, серозного менингита, гнойного менингита, ротавирусной инфекции, сибирской язвы, туляремии.

«Отмечается стабилизация и снижение по следующим инфекционным и паразитарным заболеваниям: сальмонеллеза на 3 случая, острых кишечных инфекций на 10,2%, хронических вирусных гепатитов на 3 случая, педикулеза в 1,7 раз, - сообщила Г. Досумова. — В то же время с начала года зарегистрирован рост заболеваемости ОРВИ на 32,3%, гриппом на 10 случаев, ветряной оспой на 18,9%, скарлатиной на 5,6%, аскаридозом в 2,5 раза, энтеробиозом в 2 раза, вирусным гепатитом А на 4 случая, туберкулезом на 18,8%, бруцеллезом на 2 случая, чесоткой на 2 случая, дерматомикозами на 1 случай».

В регионе также регистрируются единичные случаи коронавирусной инфекции. Так за последние 2 недели зарегистрировано 68 случаев, в сравнении с 2 предыдущими неделями отмечается снижение заболеваемости на 8 случаев. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, область находится в «зеленой» зоне.

Г. Досумова напомнила, что с начала года в республике отмечается осложнение эпидситуции по кори. По состоянию на 24 марта зарегистрировано 66 лабораторно подтвержденных случаев, большинство из которых - были не привиты.

«Единственно эффективным способом защиты от кори является вакцинация. Плановая вакцинация детей проводится согласно календарю прививок РК в 1 год и в 6 лет. В данный момент в Казахстане проводится так называемая «наверстывающая» иммунизация непривитых против кори лиц. Призываю всех родителей привить детей против кори и других инфекционных заболеваний, в соответствии с национальным календарем прививок. Тем самым вы убережете здоровье или спасете жизнь своих детей и близких»,- подытожила Г. Досумова.