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Рост заболеваемости на 43%: В Костанайской области вводят новые карантинные меры

27 Июля 2021 20:26
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Рост заболеваемости на 43%: В Костанайской области вводят новые карантинные меры

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области на выходные и праздничные дни будет приостановлена работа практически всех объектов, вне зависимости от участия в Ashyq. Такие ограничения пока вводят на две недели - с по 14 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-аккаунт Архимеда Мухамбетова.

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Под председательством акима Костанайской области состоялось очередное заседание Оперативного штаба по недопущению распространения КВИ.

Рассмотрена работа мониторинговых групп. Так, мониторинговыми группами с 1 июня по 25 июля 2021 года проведено 4 724 рейдовых мероприятий, выявлено 190 нарушений карантинных мер.

В области развернуто 1 927 коек, включая 1 627 инфекционных коек (загруженность составляет 51,9%) и 300 карантинных коек (загруженность 25,6%).

На сегодня в область доставлено 259 500 доз первого компонента и 194 415 доз второго компонента вакцины. Всего провакцинировано 234 070 человек первым компонентом, охват населения области вакцинацией составляет 46,3%.

«К сожалению, эпидемиологическая ситуация в области остается сложной. Только за последнюю неделю зарегистрирован 1 181 случай, а за предыдущую неделю 824 случая, то есть заболеваемость выросла на 43% «, - сообщил Архимед Мухамбетов.

Рассмотрев все внесенные предложения, Штаб принял решение ввести следующие ограничения с 1 по 14 августа, сроком на две недели.

Так, в выходные и праздничные дни приостановят работу объектов, вне зависимости от участия в проекте «Ashyq».

«Это объекты культуры, театры, кинотеатры, объекты общественного питания. В будние дни установить режим работы до 20:00 часов. Приостановить работу объектов площадью свыше 2000 кв.м, в том числе ТРЦ, реализующих непродовольственные товары. Также продовольственных и непродовольственных рынков, в том числе крытых рынков, деятельность саун, спа-центров, бассейнов, крытых спортивных объектов, термопарка»,- добавил глава региона.

Аким также призвал жителей области проявить ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких, в том числе соблюдать все правила противоэпидемических мероприятий и пройти своевременную вакцинацию против COVID-19.


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#Костанайская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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