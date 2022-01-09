Рост заболеваемости КВИ в Казахстане: озвучен пессимистичный сценарий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством и.о. заместителя Премьер-Министра РК состоялось заседание МВК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В рабочем совещании приняли участие представители государственных и местных исполнительных органов.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев доложил о эпидемиологической ситуации в Казахстане.

«Эпидемиологическая ситуация по короновирусной инфекции ухудшается, с начала года уже зарегистрировано 5093 случая КВИ+ и 115 случаев КВИ-. За последние сутки зарегистрировано 1 510 случаев КВИ+», — принформировал и.о. министра.

При этом согласно матрице оценки эпидситуации, в «красную» зону переместился г. Нур-Султан, в «желтую» зону – города Шымкент и Алматы. Остальные 14 регионов находятся в «зеленой» зоне. Республика Казахстан находится в «желтой» зоне. Также растет репродуктивное число и составляет уже 1,5 по стране, а в 5 регионах больше 2 – г. Нур-Султан, Актюбинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

Ухудшение эпидситуации напрямую связано с установленной циркуляцией варианта короновируса «Омикрон», высокой внутренней миграцией населения в праздничные дни, недостаточной приверженностью мерам профилактики.

6 января завершено полногеномное секвенирование 96 положительных образцов отобранных в регионах страны в третьей декаде декабря 2021 года. По результатам генотипирования на сегодняшний день в 8 (8,3%) образцах обнаружен вариант «Омикрон», в том числе 7 в городе Алматы и 1 в г. Нур-Султан». Также, в стране по-прежнему доминирует штамм «Дельта» – 71% образцов, в 16% «Дельта плюс», в 4,7% образцах обнаружены иные варианты штамма короновируса.

Заслушав доклад, Ералы Тугжанов отметил, что наша первостепенная задача не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации. Министерству здравоохранения было поручено в 2-дневный срок провести анализ готовности коечного фонда, лекарственного запаса, стабилизационного фонда и всей системы здравоохранения каждого региона на случай ухудшения эпидситуации.

По итогам заседания и.о. вице-премьером было поручено на постоянной основе местным исполнительным органам:

- усилить работу фильтр-кабинетов, при необходимости открыть дополнительные кабинеты;

взять на особый контроль распределение потоков пациентов, в часы пик посещений организаций ПМСП;

- активизировать работу Call-центров;

- обеспечить функционирование ситуационных центров;

- обеспечить оснащенность мобильных бригад необходимым медицинским оборудованием;

- подготовить резерв мобильных бригад;

- усилить работу по динамическому наблюдению пациентов на дому;

- активное использование дистанционных медицинских услуг;

- ведение пациентов в соответствии с клиническими протоколами диагностики и лечения.

Минздраву на постоянной основе вести мониторинг эпидситуации в каждом регионе, при необходимости обеспечить консультативную, методологическую и практическую помощь по организации деятельности систем здравоохранения регионов по борьбе с новым штаммом коронавируса, совместно с НПП «Атамекен», акиматами регионов и иными заинтересованными госорганами и организациями при необходимости ввести согласованное предложение по ужесточению карантинных мер.

В завершение заседания Е. Тугжанов отметил, что прогноз эпидемиологической ситуации напрямую будет зависеть от охвата населения вакцинацией и ревакцинацией и акиматы регионов должны усилить работу в этом направлении.