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    21:10, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Рост заболеваемости КВИ в Казахстане: озвучен пессимистичный сценарий

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством и.о. заместителя Премьер-Министра РК состоялось заседание МВК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    В рабочем совещании приняли участие представители государственных и местных исполнительных органов.

    Исполняющий обязанности министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев доложил о эпидемиологической ситуации в Казахстане.

    «Эпидемиологическая ситуация по короновирусной инфекции ухудшается, с начала года уже зарегистрировано 5093 случая КВИ+ и 115 случаев КВИ-. За последние сутки зарегистрировано 1 510 случаев КВИ+», — принформировал и.о. министра.

    При этом согласно матрице оценки эпидситуации, в «красную» зону переместился г. Нур-Султан, в «желтую» зону – города Шымкент и Алматы. Остальные 14 регионов находятся в «зеленой» зоне. Республика Казахстан находится в «желтой» зоне. Также растет репродуктивное число и составляет уже 1,5 по стране, а в 5 регионах больше 2 – г. Нур-Султан, Актюбинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

    Ухудшение эпидситуации напрямую связано с установленной циркуляцией варианта короновируса «Омикрон», высокой внутренней миграцией населения в праздничные дни, недостаточной приверженностью мерам профилактики.

    6 января завершено полногеномное секвенирование 96 положительных образцов отобранных в регионах страны в третьей декаде декабря 2021 года. По результатам генотипирования на сегодняшний день в 8 (8,3%) образцах обнаружен вариант «Омикрон», в том числе 7 в городе Алматы и 1 в г. Нур-Султан». Также, в стране по-прежнему доминирует штамм «Дельта» – 71% образцов, в 16% «Дельта плюс», в 4,7% образцах обнаружены иные варианты штамма короновируса.

    Заслушав доклад, Ералы Тугжанов отметил, что наша первостепенная задача не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации. Министерству здравоохранения было поручено в 2-дневный срок провести анализ готовности коечного фонда, лекарственного запаса, стабилизационного фонда и всей системы здравоохранения каждого региона на случай ухудшения эпидситуации.

    По итогам заседания и.о. вице-премьером было поручено на постоянной основе местным исполнительным органам:

    - усилить работу фильтр-кабинетов, при необходимости открыть дополнительные кабинеты;

    взять на особый контроль распределение потоков пациентов, в часы пик посещений организаций ПМСП;

    - активизировать работу Call-центров;

    - обеспечить функционирование ситуационных центров;

    - обеспечить оснащенность мобильных бригад необходимым медицинским оборудованием;

    - подготовить резерв мобильных бригад;

    - усилить работу по динамическому наблюдению пациентов на дому;

    - активное использование дистанционных медицинских услуг;

    - ведение пациентов в соответствии с клиническими протоколами диагностики и лечения.

    Минздраву на постоянной основе вести мониторинг эпидситуации в каждом регионе, при необходимости обеспечить консультативную, методологическую и практическую помощь по организации деятельности систем здравоохранения регионов по борьбе с новым штаммом коронавируса, совместно с НПП «Атамекен», акиматами регионов и иными заинтересованными госорганами и организациями при необходимости ввести согласованное предложение по ужесточению карантинных мер.

    В завершение заседания Е. Тугжанов отметил, что прогноз эпидемиологической ситуации напрямую будет зависеть от охвата населения вакцинацией и ревакцинацией и акиматы регионов должны усилить работу в этом направлении.

    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Правительство РК Главная
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